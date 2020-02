Bosch: Amazon Studios annuncia la settima ed ultima stagione

Bosch, la serie crime Amazon Original, sarà rinnovata per una settima ed ultima stagione, a darne notizia è stato Amazon Studios.

Bosch è una serie tv basata sui romanzi di Michael Connelly, che vede nel ruolo del protagonista l’attore Titus Welliver. La serie è arrivata alla sua sesta stagione, che sarà di prossima distribuzione sul servizio di streaming online del colosso dell’e-commerce.



La serie tv ha visto il coinvolgimento diretto del suo creatore originale, che ha contribuito alla sceneggiatura del pilot episode e che ora farà ritorno nella settima stagione per scrivere insieme a Eric Overmyer, lo showrunner, gli episodi finali, in modo da poter creare il finale migliore possibile. Connelly si dice rattristato al pensiero della conclusione della serie, ma ammette di essere soddisfatto al pensiero che la serie sarà conclusa secondo le sue indicazioni.

Per Albert Cheng COO e Co-Head of Television di Amazon Studios, Bosch occupa un posto speciale perché è stata una delle prime serie Amazon Original ad essere prodotta e la serie ha permesso allo studio di produzione di farsi notare come studio di produzione in grado di realizzare prodotti accattivanti e ben scritti.

La settima e conclusiva stagione di Bosch sarà basata sui romanzi di Connelly “La bionda di cemento” (link Amazon) e “La strategia di Bosch” (link Amazon) e vedrà Harry Bosch e Jerry Edgar impegnati in due investigazioni distinte che li porteranno ad avere a che fare con i massimi livelli di criminalità dei colletti bianchi e alle profondità mortali del traffico di droga a livello stradale.

Bosch è prodotta da Fabrik Entertainment e sviluppato per la televisione da Eric Overmyer (Treme, The Wire, Homicide: Life on the Streets) ed è prodotto esecutivo da Welliver, Pieter Jan Brugge (Heat, The Insider, The Clearing) ), Bastin (The 100 Code, American Odyssey, The Comedians), Connelly, Overmyer, Daniel Pyne (Backstabbing For Beginners, Fracture, The Manchurian Candidate), James Baker e Bo Stehmeier.