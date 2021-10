Disney e Lucasfilm hanno inaugurato nel tardo pomeriggio di ieri Bounty Hunter, una nuova iniziativa che svelerà nelle prossime 8 settimane nuove linee di giocattoli, abbigliamento, accessori e molto altro, per celebrare la galassia di Star Wars: dalla Saga degli Skywalker fino a The Book of Boba Fett, disponibile in esclusiva su Disney+ dal 29 dicembre.

Paul Southern, Senior Vice President, Franchise & Licensing, Lucasfilm and National Geographic, Disney Consumer Products, Games and Publishing ha dichiarato:

Per concludere il 50° anniversario di Lucasfilm, volevamo trovare il giusto modo per celebrare tutti i personaggi e le storie più amati a partire dai film classici fino alle ultime novità. Quest’anno tutti i fan di Star Wars avranno tante novità da scoprire grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili, ideali sia per completare le proprie collezioni, sia per trovare l’ispirazione per il regalo di Natale perfetto.

Bounty Hunter 1: le novità Hasbro e LEGO dedicate a Star Wars

Incrociatore leggero imperiale

Una galassia di avventure attende i fan di Star Wars: The Mandalorian (seconda stagione) con questo modello in mattoncini LEGO dell’Incrociatore leggero imperiale (75315). Il set è caratterizzato da un ponte che funge anche da maniglia per far volare l’astronave, 2 torrette girevoli dotate di shooter a molla, oltre a 2 mini TIE Fighter e un lanciamissili. Il portello consente di accedere facilmente alla cabina che contiene un tavolo per ologrammi e lo spazio per riporre l’elettrobinocolo e altri elementi accessori. Questo set di qualità premium è fornito con 5 minifigure LEGO: il Mandaloriano, Cara Dune, Fennec Shand, Moff Gideon e un Dark Trooper, oltre al personaggio LEGO del Bambino (Grogu), affettuosamente noto come Baby Yoda. Tra le fantastiche armi vi sono il blaster Amban a impulsi di fase e la lancia del Mandaloriano, oltre alla spada laser nera di Moff Gideon per le infinite battaglie tra il bene e il male.

Astronave di Boba Fett

I fan di Star Wars: The Mandalorian possono inscenare le missioni da cacciatore di taglie e vivere battaglie con questa magnifica versione in mattoncini LEGO dell’Astronave di Boba Fett (75312). Il set è caratterizzato da una maniglia per facilitare il volo, una cabina di pilotaggio apribile per la minifigure LEGO, ali rotanti, 2 shooter e 2 cannoni girevoli a doppio blaster (non funzionanti). Questo set di qualità premium include anche le minifigure LEGO di Boba Fett e del Mandaloriano dotate di armi, oltre a un mattoncino Carbonite che entra nel vano dell’astronave. È incluso anche un veicolo di trasporto per l’astronave e da utilizzare come supporto in modo che i bambini possano esporre questa fantastica costruzione giocattolo in posizione di volo verticale. Il set è fornito con istruzioni chiare in modo che anche i non esperti di LEGO possano costruire con fiducia.

Marauder corazzato imperiale

I bambini ameranno ricreare l’azione da combattimento di Star Wars: The Mandalorian (seconda stagione) e inventare entusiasmanti avventure con questo modello costruibile del Marauder corazzato imperiale (75311). Il set è ricco di caratteristiche originali per ispirare il gioco, tra cui 2 shooter sul davanti, una torretta girevole sul retro con 2 shooter, la cabina di pilotaggio per la minifigure LEGO, una cabina facilmente accessibile per 2 minifigure LEGO, postazione di osservazione e vano per le munizioni. Il set è caratterizzato da 4 minifigure LEGO: Greef Karga, 2 Stormtrooper e la novità di agosto 2021, lo Stormtrooper di artiglieria, con fantastiche armi e accessori per il gioco d’azione. Sono incluse istruzioni facili da seguire per offrire un’esperienza di costruzione divertente anche ai principianti LEGO.

Allarme su Tatooine

I bambini adoreranno compiere missioni nel deserto insieme al Mandaloriano e a un predone Tusken con questo set Allarme su Tatooine LEGO Star Wars (75299). Il set contiene la speeder bike del Mandaloriano dotata di un sedile per la minifigure LEGO e una borsa laterale per trasportare il Bambino, oltre a una capanna Tusken costruibile e una balestra lanciamissili per il predone Tusken in uscita a gennaio 2021. Questo set costruibile include le minifigure LEGO del Mandaloriano e del Tusken Raider, il personaggio LEGO del Bambino (noto come Baby Yoda) e armi potenti per infiniti giochi di ruolo. Regalo ideale per i fan di Star Wars: The Mandalorian, viene fornito con istruzioni chiare in modo che i bambini si divertano a costruire da soli.

The Mandalorian – Trasporto del cacciatore di taglie

I bambini rivivranno le battaglie del Mandaloriano, il cacciatore di taglie, e del Bambino contro lo Scout Trooper e gli altri nemici con il giocattolo costruibile del The Mandalorian Trasporto del cacciatore di taglie (75292) LEGO Star Wars. Questa navetta da trasporto corazzata in mattoncini è dotata di un vano di carico con lati apribili che fungono anche da rampe di accesso ed elementi di carbonite al suo interno, una doppia cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, shooter a molla, capsula di salvataggio e dettagli autentici per ispirare il gioco creativo. I bambini possono giocare nei panni dell’eroico guerriero, il Mandaloriano, e ricostruire le scene ricche di azione di Star Wars: The Mandalorian con questo dettagliato modello di astronave in mattoncini LEGO®. Il set è dotato di doppia cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, 2 shooter a molla, stiva con lati apribili/rampe di accesso ed elementi di carbonite al suo interno, zona notte e capsula di salvataggio staccabile per il gioco creativo.

The Mandalorian Star Wars Black Series Exclusive Credit Collection

I bambini e i collezionisti potranno ricreare le battaglie e le missioni della saga di Star Wars con i personaggi della collezione Star Wars The Black Series! Dotata di caratteristiche e dettagli premium, la serie presenta tutta la qualità e il realismo che i fan di Star Wars cercano. La serie include personaggi, veicoli e accessori ispirati all’esperienza di oltre 40 anni della Galassia di Star Wars, che include film, fumetti e serie animate. Il personaggio da 15 cm de Il Mandaloriano presenta dettagli premium e diversi punti di articolazione. Il packaging vintage della serie è decorato con effetto invecchiato, ispirato alle immagini dei titoli di coda della serie live-action in onda su Disney+.

Kuill Star Wars Black Series Exclusive Credit Collection di Hasbro

I bambini e i collezionisti potranno ricreare le battaglie e le missioni della saga di Star Wars con i personaggi della collezione Star Wars The Black Series! Dotata di caratteristiche e dettagli premium, la serie presenta tutta la qualità e il realismo che i fan di Star Wars cercano. La serie include personaggi, veicoli e accessori ispirati all’esperienza di oltre 40 anni della Galassia di Star Wars, che include film, fumetti e serie animate. Il personaggio da 15 cm di Kuill presenta dettagli premium e diversi punti di articolazione. Il packaging vintage della serie è decorato con effetto invecchiato, ispirato alle immagini dei titoli di coda della serie live-action in onda su Disney+.

