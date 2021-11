Disney e Lucasfilm hanno rivelato i prodotti della Bounty Hunter 2, la seconda settimana della nuova iniziativa che svelerà nelle prossime 8 settimane nuove linee di giocattoli, abbigliamento, accessori e molto altro, per celebrare la galassia di Star Wars: dalla Saga degli Skywalker fino a The Book of Boba Fett, disponibile in esclusiva su Disney+ dal 29 dicembre.

Paul Southern, Senior Vice President, Franchise & Licensing, Lucasfilm and National Geographic, Disney Consumer Products, Games and Publishing ha dichiarato:

Per concludere il 50° anniversario di Lucasfilm, volevamo trovare il giusto modo per celebrare tutti i personaggi e le storie più amati a partire dai film classici fino alle ultime novità. Quest’anno tutti i fan di Star Wars avranno tante novità da scoprire grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili, ideali sia per completare le proprie collezioni, sia per trovare l’ispirazione per il regalo di Natale perfetto.

Protagonisti di Bounty Hunter 2 sono nuovi set premium LEGO, un gioco da tavolo Asmodee e un fumetto Panini Comics.

Bounty Hunter 2: le novità LEGO, Asmodee e Panini Comics dedicate a Star Wars

Shuttle di attacco The Bad Batch

I bambini adoreranno inscenare le missioni della Clone Force 99 con questa versione in mattoncini LEGO dello Shuttle di attacco The Bad Batch (75314) della serie Star Wars: The Bad Batch. Il set è caratterizzato da grandi ali che si muovono su e giù per le modalità di atterraggio e di volo, 2 shooter a molla e un abitacolo apribile a 2 posti per le minifigure LEGO, oltre a una cabina posteriore con spazio per 2 minifigure LEGO e in cui riporre le armi. Solleva la pinna dorsale centrale per accedere all’interno e giocare con facilità. Il set contiene le 5 minifigure LEGO® dei cloni Bad Batch che rappresentano la novità di agosto 2021: Tech, Echo, Hunter, Wrecker e Crosshair, oltre a un personaggio LEGO del Droide Gonk, fantastiche armi e 2 speeder costruibili per ispirare il gioco creativo. Inoltre, per facilitare il processo di costruzione sono incluse le istruzioni dettagliate.

Clone Trooper della Legione 501

Con il set Clone Trooper Elite della Legione 501 i fan parteciperanno a un epico scontro con i droidi da battaglia dell’Esercito separatista. Osserveranno come i droidi utilizzano gli elettrobinocoli dalla cabina di guida dell’AT-RT. Lanceranno l’attacco con il BARC Speeder sparando con gli shooter. Risponderanno agli assalti con i blaster dei droidi da battaglia. Chi sarà il vincitore di questa incredibile avventura LEGO Star Wars?! Il kit da costruzione LEGO Star Wars fornisce inoltre 4 minifigure LEGO: 3 Clone Trooper Legione 501, rinnovati per il 2020, e un Jet Trooper Legione 501 con elemento jetpack, oltre a 2 droidi da battaglia e armi per gli scontri.

Armored Assault Tank (AAT)

Il set da costruzione Armored Assault Tank (AAT) (75283) di LEGO Star Wars: Le guerre dei cloni permette ai bambini di organizzare azioni e scontri epici (75283). Per incoraggiare giochi divertenti e creativi, l’AAT dispone di numerosi dettagli realistici, tra cui portelli apribili con spazi per i droidi da battaglia, minifigure LEGO, 2 shooter a molla e una torretta rotante con un cannone sollevabile. Questo set ricco di azione include 2 minifigure LEGO Star Wars, Ahsoka Tano e il suo Clone Trooper, i personaggi LEGO Droide da battaglia del pilota AAT e droide da battaglia e diverse armi per stimolare il gioco di ruolo. Questo kit da costruzione è l’idea regalo giusta per ampliare la collezione LEGO Star Wars di qualsiasi fan ed perfetto per il gioco individuale o con gli amici.

Starfighter del Generale Grievous

Il set da costruzione include 3 minifigure LEGO, il Generale Grievous, Obi-Wan Kenobi e un Airborne Clone Trooper con le rispettive armi per consentire ai bambini di organizzare giochi di ruolo e rivivere le azioni più famose di Star Wars: La vendetta dei Sith o di inventare storie originali. Fantastico per il gioco individuale o con gli amici e splendida idea regalo per tutti i giovani fan di Star Wars, il set è un’aggiunta imperdibile per qualsiasi collezione LEGO. Il set da costruzione include 3 minifigure LEGO, il Generale Grievous, Obi-Wan Kenobi e un Airborne Clone Trooper con le rispettive armi per consentire ai bambini di organizzare giochi di ruolo e rivivere le azioni più famose di Star Wars: La vendetta dei Sith o di inventare storie originali. Fantastico per il gioco individuale o con gli amici e splendida idea regalo per tutti i giovani fan di Star Wars, il set è un’aggiunta imperdibile per qualsiasi collezione LEGO.

Jedi Interceptor di Anakin

Con questo set LEGO Star Wars ricco di azione, i giovani Jedi possono interpretare Anakin Skywalker che si lancia in battaglia alla guida dello Jedi Interceptor di Anakin (75281). Per stimolare il gioco creativo, questo giocattolo da costruire con i mattoncini include una cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, shooter a molla, deflettori alari ripiegabili con spazio per R2-D2 e clip per munizioni di riserva e per la spada laser di Anakin. Il set da costruzione include una minifigure LEGO di Anakin Skywalker e un personaggio LEGO del droide R2-D2 per ricreare le scene di Star Wars: La vendetta dei Sith e Star Wars: Le guerre dei cloni. Fantastico per il gioco individuale o con gli amici, questo straordinario giocattolo costruibile per bambini può essere combinato con altri set LEGO Star Wars per assicurare innumerevoli avventure galattiche e un divertimento ancora più creativo.

Mandalorian Starfighter

I bambini potranno creare un dettagliato modello LEGO costruibile del Mandalorian Starfighter (75316) e rivivranno le memorabili scene piene di azione della serie Star Wars: The Clone Wars. Il set è caratterizzato da una cabina di pilotaggio apribile per le 2 minifigure LEGO, 2 shooter, 2 shooter a molla e ali regolabili: ruotale verticalmente per atterrare o ripiegale e ruota l’abitacolo per rendere il velivolo più aerodinamico. Il set include 3 minifigure LEGO che rappresentano le novità di agosto 2021: i guerrieri mandaloriani Bo-Katan Kryze, Gar Saxon e un soldato fedele mandaloriano, oltre a 5 pistole blaster e un jetpack per ciascuna minifigure in modo da accendere l’immaginazione dei bambini. Questo divertente giocattolo costruibile è fornito di istruzioni dettagliate ed è un fantastico regalo per i fan di Star Wars e qualsiasi bambino creativo.

Star Wars: Duel on Mandalore

I giovani fan possono ricostruire l’avvincente azione di Star Wars: The Clone Wars con questo playset costruibile e portatile del Duello su Mandalore (75310). Il set è caratterizzato da un trono in mattoncini LEGO con un cassetto segreto che contiene una pistola blaster, oltre a una cornice decorativa che include un elemento finestra a scomparsa dalla quale lanciare una minifigure LEGO! I bambini rimarranno conquistati anche dal caveau mandaloriano in cui imprigionare Darth Maul. Il set include 2 minifigure LEGO: Ahsoka Tano con 2 spade laser e Darth Maul con una spada laser a lama doppia per duelli ricchi di azione. Una magnifica idea regalo per giovani fan di Star Wars: The Clone Wars, questo set è fornito con istruzioni dettagliate in modo che anche i non esperti di LEGO possano provare un’esperienza di costruzione divertente.

Star Wars Unlock! – The Escape Game

In questo gioco di società ispirato agli Escape Game, i partecipanti dovranno scoprire location, combinare oggetti, utilizzare veicoli e armi e interagire con droidi e macchine. Il gioco Unlock! permette di rivivere le stesse emozioni di una vera Escape Room in cui i concorrenti devono trovare il modo di evadere in 60 minuti. Tre avventure intergalattiche! 1. Ritardo inaspettato: Siete bloccati nelle celle di un Destroyer imperiale e dovete riuscire a trovare una via d’uscita per sfuggire all’Impero! 2. Fuga da Hoth: Le forze imperiali attaccano la base dei Ribelli su Hoth. Fuggite attraverso le terre ghiacciate e lasciate questo pianeta maledetto! 3. Missione segreta su Jedha: Un criminale ha rubato un prezioso artefatto e si è schiantato su Jedha, un pianeta deserto. Riportatelo indietro, ma soprattutto… niente disintegrazioni, per favore!

Star Wars – Cacciatori di Taglie: I più letali della Galassia

Mai tradire un cacciatore di taglie… soprattutto se si tratta di Boba Fett! Una squadra composta dai più famosi e letali cacciatori di taglie – Boba Fett, Beilert Valance e Bossk – si vede costretta a collaborare per eliminare una pericolosa minaccia proveniente dal passato. Sono cattivi e sono in cerca di vendetta: sono alcuni degli individui più pericolosi della galassia!

