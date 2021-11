Disney e Lucasfilm hanno rivelato i prodotti della Bounty Hunter 3, la terza settimana della nuova iniziativa che svelerà nelle prossime 8 settimane nuove linee di giocattoli, abbigliamento, accessori e molto altro, per celebrare la galassia di Star Wars: dalla Saga degli Skywalker fino a The Book of Boba Fett, disponibile in esclusiva su Disney+ dal 29 dicembre.

Paul Southern, Senior Vice President, Franchise & Licensing, Lucasfilm and National Geographic, Disney Consumer Products, Games and Publishing ha dichiarato:

Per concludere il 50° anniversario di Lucasfilm, volevamo trovare il giusto modo per celebrare tutti i personaggi e le storie più amati a partire dai film classici fino alle ultime novità. Quest’anno tutti i fan di Star Wars avranno tante novità da scoprire grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili, ideali sia per completare le proprie collezioni, sia per trovare l’ispirazione per il regalo di Natale perfetto.

Protagonisti di Bounty Hunter 3 con le novità a tema Baby Yoda e The Mandalorian

Bounty Hunter 3: le novità sono a tema Baby Yoda e The Mandalorian

Peluche Grogu nella culla The Bounty Collection

Con il peluche Il Bambino nella culla della linea Star Wars The Bounty Collection i bambini potranno cocolare da vicino l’adorabile personaggio della Galssia di Star Wars. I bimbi dai 4 anni in su avranno a disposizione 3 diverse pose di gioco: Il Bambino (Grogu), Il Bambino che esce dalla culla, e il Bambino nascosto nella culla.

Set Culla di Grogu The Bounty Collection

Grogu, la piccola creatura di 50 anni conosciuta come il Bambino, è dolce, curioso, affamato, assonnato, sensibile alla Forza e uno più ricercati della Galassia! La linea Star Wars Collection: The Bounty Collection di Hasbro include giocattoli da collezione dedicati al personaggio della serie Disney+ The Mandalorian. I fan possono dare inizio alla loro collezione con questa carinissima riproduzione di Grogu ispirata alle scene della serie live-action che include 5 divertenti accessori, tra cui la culla dotata di stand e tettuccio richiudibile, un biscotto, una rana di Sorgan, una zuppa di tentacoli e un soffice cuscino.

Grogu Snack Galattico

Grogu (il Bambino) è a caccia di uno spuntino! Dotato di una galassia di funzioni, inclusi adorabili suoni, divertenti movimenti animati e accessori interattivi, questo personaggio animatronico è pronto all’avventura e al divertimento! Posizionando nelle sue mani uno degli accessori ispirati alla serie, il giocattolo interattivo reagisce. Inserendo un accessorio nella sua bocca, Grogu riproduce i suoni tipici dei suoi spuntini, rivelando se il suo snack è delizioso o disgustoso. Quando vuole essere preso in braccio, il piccolo avvicina entrambe le mani. E quando si attiva la Forza, Grogu fa un movimento con entrambe le mani ispirato alle scene della seconda stagione di The Mandalorian, in esclusiva su Disney+. Altre funzioni includono effetti sonori ispirati alla serie, una soffice tunica premium, testa , orecchie e braccia mobili e occhi con palpebre che si aprono e chiudono.

Casco Elettronico premium Mandalorian Death Watch Star Wars The Black Series

Decorato con dettagli premium, design ispirato alla serie, vestibilità regolabile e luci elettroniche, questo Casco elettronico in scala 1:1 Mandalorian Death Watch della serie Star Wars The Black Series è un’aggiunta iconica alle collezioni dedicate a Star Wars. Premendo un pulsante si abbassa il Rangefinder dotato di 2 luci rosse a led che lampeggiano e un display illuminato con luce bianca a led. Con questo casco premium ispirato alla serie live-action disponibile in esclusiva su Disney+, i fan potranno ricreare le scene della Galassia di Star Wars. Richiede una batteria da 1.5v AAA (non inclusa).

Il Bambino Real Move Star Wars The Mandalorian

I fan non potranno resistere alla dolcezza di questo adorabile peluche da 50 cm del piccolo cinquantenne Grogu! Il peluche riproduce i suoni e i movimenti tipici del personaggio. Indossando al polso il telecomando incluso, i fan saranno pronti per tante nuove avventure ispirate a Star Wars: The Mandalorian con 4 diverse modalità di gioco! Basta premere il pulsante e Il Bambino seguirà tutti i movimenti dei fan, per giocare a nascondino o soltanto per girovagare in compagnia. Il telecomando attiva anche suoni e movimenti di Grogu. Ispirato alla serie live-action The Mandalorian, disponibile in esclusiva su Disney+, questo peluche di Grogu è un’aggiunta imperdibile alle collezioni dei fan. I fan potranno scegliere tra 4 diverse modalità: Follow Me, Curious, Hide & Seek and Sound Only, oppure potranno usare il joystick per portare Grogu ovunque vorranno. Premendo il pulsante sul telecomando da polso, è possibile attivare movimenti della testa e delle mani e utilizzare la Forza. I fan di Star Wars diventeranno dei cacciatori di taglie mandaloriani e potranno esplorare la Galassia con il piccolo Grugu sempre al loro fianco.

Collezione The Legacy Of Boba Fett di Adidas

Una collezione per celebrare la leggenda di Boba Fett. Dall’astronave di Boba Fett allo scontro con Sarlacc, ogni articolo della collezione Boba Fett esplora un capitolo diverso della storia del più misterioso cacciatore di taglie di Star Wars.

Casco di Boba Fett LEGO

Kit del modello Casco Boba Fett (75277) Clone LEGO di uno dei cacciatori di taglie più letali della galassia! Un’idea regalo LEGO Star Wars eccezionale per gli appassionati adulti, nonché una sfida di abilità per i costruttori LEGO esperti, grazie alla forma familiare e ai dettagli autentici del casco splendidamente ricreati con i mattoncini LEGO. Questo set costruibile Boba Fett LEGO da collezione è dotato di una base con targhetta per esporlo a casa, in ufficio o dovunque nella Galassia. Questo set costruibile Casco Boba Fett LEGO Star Wars è alto 18 cm, largo 11 cm e ha una profondità di 11 cm, non occupa molto spazio, ma i suoi dettagli sorprendenti sono una vera delizia per qualsiasi fan di Star Wars.

Star Wars: The Mandalorian – Il Romanzo

Dopo la caduta dell’Impero e prima dell’arrivo del Primo Ordine, un cacciatore di taglie solitario conosciuto solo come il Mandaloriano è il più temuto della Galassia. La nuova taglia che vuole incassare è su un bambino molto speciale… che decide di proteggere a ogni costo! La serie TV blockbuster in tutto il mondo diventa un romanzo che ne adatta la prima stagione in prosa per i lettori di tutte le età.

L’offerta di Disney+