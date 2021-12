Disney e Lucasfilm hanno rivelato i prodotti della Bounty Hunter 6, la sesta settimana della nuova iniziativa che svelerà nelle prossime 8 settimane nuove linee di giocattoli, abbigliamento, accessori e molto altro, per celebrare la galassia di Star Wars: dalla Saga degli Skywalker fino a The Book of Boba Fett, disponibile in esclusiva su Disney+ dal 29 dicembre.

Paul Southern, Senior Vice President, Franchise & Licensing, Lucasfilm and National Geographic, Disney Consumer Products, Games and Publishing ha dichiarato:

Per concludere il 50° anniversario di Lucasfilm, volevamo trovare il giusto modo per celebrare tutti i personaggi e le storie più amati a partire dai film classici fino alle ultime novità. Quest’anno tutti i fan di Star Wars avranno tante novità da scoprire grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili, ideali sia per completare le proprie collezioni, sia per trovare l’ispirazione per il regalo di Natale perfetto.

Bounty Hunter 6: libri e LEGO a tema

R2-D2 LEGO

Con questa replica fedele del personaggio del droide R2-D2 LEGO i fan rivivranno i momenti più indimenticabili di Star Wars. Questo fantastico modello è ricco di dettagli autentici, tra cui la gamba centrale retrattile, la testa girevole, gli sportelli anteriori apribili ed estensibili, il periscopio che può essere estratto e ruotato e la spada laser di Luke Skywalker nascosta in uno scomparto della testa. Questo fantastico set di costruzione viene fornito con un supporto costruibile, una targhetta informativa, il personaggio LEGO del droide R2-D2 e uno speciale mattoncino LEGO creato in occasione del 50° anniversario di Lucasfilm, per ottenere un magnifico modello da esporre sia a casa che in ufficio.

Droide Sonda Imperiale LEGO

Questo Droide Sonda Imperiale (75306), dotato di gambe snodabili e fornito con un supporto trasparente realizzato in mattoncini per rimanere “sospeso” sopra lo scenario innevato costruibile, rievoca le azioni di Star Wars: L’Impero colpisce ancora sul pianeta ghiacciato Hoth. Questo impegnativo kit, che fa parte di una magnifica collezione di set LEGO Star Wars per adulti, consente di vivere un’esperienza di costruzione appassionante e divertente in puro stile LEGO. Il personaggio LEGO del droide da costruire è dotato di gambe snodabili e include anche una targhetta informativa.

X-Wing Fighter di Luke Skywalker LEGO

Con questa fantastica versione in mattoncini LEGO dell’X-Wing Fighter di Luke Skywalker (75301) della trilogia classica di Star Wars, i bambini possono diventare gli eroi delle loro epiche storie. Il set conquisterà i fan con i suoi dettagli autentici, tra cui la cabina di pilotaggio apribile per minifigure LEGO con uno spazio dietro per R2-D2, le ali regolabili in posizione di attacco con un solo pulsante, il carrello di atterraggio retrattile e 2 shooter a molla. Questo esclusivo set costruibile per bambini include le minifigure LEGO di Luke Skywalker, la Principessa Leia e il Generale Dodonna, ognuna con le sue armi, tra cui la spada laser di Luke, e un droide R2-D2 LEGO.

Boba Fett Star Wars Black Series The Vintage Collection Hasbro

Decorata con dettagli premium e design ispirato alla serie Star Wars: Droids Adventures, questa Figure da 7 cm con punti di articolazione multipli è una splendida idea regalo per collezionisti e fan di Star Wars.

Star Wars: Delizie da una Galassia lontana lontana… (Panini Comics)

Il ricettario ufficiale di stuzzichini dolci e salati direttamente da Tatooine, Hoth e oltre! Le ricette raccolte in questo libro permettono di preparare piatti deliziosi – da quelli più semplici “a velocità luce”, a quelli più sani del “Lato Chiaro” – da gustare in famiglia o con gli amici, tutti ispirati ai mondi di Star Wars. Che in cucina ci si senta un Padawan o un Maestro Jedi, non importa: i fan troveranno certamente l’ispirazione per partire alla volta della galassia lontana lontana…

Star Wars: Le Strisce Quotidiane Classiche 1 (Panini Comics)

La raccolta delle strisce apparse sui quotidiani statunitensi tra il 1979 e il 1984, in un’edizione cronologica completa delle pagine domenicali a colori meticolosamente restaurate. Un vero must per ogni appassionato di Star Wars e di fumetti classici. In questo primo volume, le strip del 1979-1980 firmate dal maestro Russ Manning: una saga che rivaleggia con i migliori fumetti di fantascienza. Materiale completamente inedito in Italia!

Mini Memory Game Star Wars The Mandalorian The Child (Ravensburger)

Set da 48 Memory Card disegnate di alta qualità ispirate ai personaggi più iconici della serie Disney+ The Mandalorian. Il gioco è composto da 24 coppie di card da accoppiare e collezionare. Il gioco può variare a seconda dell’età e dall’abilità dei partecipanti. Per i bambini si può utilizzare un numero di card ridotto, ma è sorprendente quanto i più piccoli siano bravi in questo gioco! Ciascun set contiene 48 Mini Memory Card e può essere utilizzato da 2 a 6 giocatori contemporaneamente. Perfetto per bambini dai 3 anni in su, il gioco rispetta tutti gli standard necessari per l’UE e può essere anche un ottimo passatempo durante i viaggi.

Peluche Star Wars Galaxy Edge (Mattel)

Questi peluche di Star Wars arrivano da una Galassia lontana lontana! Questi morbidi personaggi da 15 cm ispirati all’attrazione Star Wars: Galaxy Edge sono finemente decorati con adorabili dettagli ed espressioni facciali. Realizzati con diversi tessuti, sono deliziosi al tocco. Stringendoli, i peluche riproducono teneri suoni. Le loro dimensioni ridotte permettono di trasportarli facilmente dovunque. Una grande idea regalo per tutti i fan di Star Wars dai 3 anni in su (venduti singolarmente).

Custodia per Airpod Stormtrooper di Magnum Brands

Custodia per AirPods con design ispirato al classico casco da Stormtrooper. È compatibile con AirPods di prima e seconda generazione e consente la ricarica wireless senza rimuovere il coperchio.

