Boys Run the Riot è il primo titolo della Star Comics del Pride Month 2022

Boys Run the Riot, prima opera di Keito Gaku, che analizza con sensibilità e schiettezza la tematica transgender in Giappone, arriverà in Italia grazie alla casa editrice Star Comics che ne ha dato recentemente l’annuncio. Quando potremo leggerlo? Il manga verrà pubblicato proprio nel mese del pride 2022, a giugno dell’anno prossimo.

Boys Run the Riot: a proposito del manga

Boys Run the Riot è scritto e disegnato da Keito Gaku ed è stato serializzato su Weekly Young Magazine di Kodansha da gennaio ad agosto 2020, prima di essere trasferito sull’app manga Comic Days sempre di Kodansha, dove è stato pubblicato da settembre a ottobre 2020.

Nel 2021 l’opera è stata inserita nella Top 10 dei titoli di School Library Journal e nel 2018 ha ricevuto una nomination agli Harvey Awards.

Di che cosa parla la storia? Tutto ruota intorno a una ragazza che si sente a disagio nel proprio corpo femminile e sogna di essere un uomo. La storia analizza con sensibilità le problematiche che affronta ogni giorno: dal bullismo alla mancanza di autostima ma, soprattutto, la difficoltà di accettarsi e di farsi capire dagli altri. Lungo il suo cammino, Ryo conoscerà l’amicizia, quella vera, e imparerà finalmente ad aprirsi e ad amarsi di più, dando il meglio di sé per realizzare il suo sogno.

Questa la trama proposta dalla Star Comics:

Ryo è transgender e si sente profondamente a disagio con il suo corpo di donna. Non riesce a parlare apertamente con nessuno di ciò che prova e riesce a trovare un po’ di pace solo vestendo degli abiti maschili.

Le cose cambiano dopo l’incontro con Jin, uno studente che si trasferisce nella sua stessa scuola. Totalmente diversi, ma accomunati dalla stessa passione per la moda, Ryo e Jin decidono di creare insieme un marchio di abbigliamento per aiutare tutti a sentirsi a proprio agio.

È tempo di dare voce al proprio cuore e di dare forma ai propri sogni: BOYS RUN THE RIOT!

Boys Run the Riot è una minerie e si compone di 4 volumi e il primo volume uscirà in due versioni differenti: Regular e Limited. Quest’ultima avrà in allegato un box esclusivo per raccogliere tutta la serie.

Sempre in tema Pride Month vi suggeriamo di recuperare il primo volume di My Genderless Boyfriend, sempre edito dalla Star Comics, disponibile su Amazon!