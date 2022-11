Potresti pensare che, con i suoi quasi cent’anni, Braccio di Ferro sia un personaggio datato, obsoleto, che ha fatto il suo tempo. Ma non la pensa allo stesso modo l’editore King Features Syndicate: presto pubblicherà infatti Eye Lie Popeye, un fumetto con l’ambizione di portare il famigerato marinaio nel mondo dei manga, rendendo omaggio ad alcune delle migliori serie shonen, tra cui Dragon Ball.

Il marinaio Braccio di Ferro in stile Goku: in arrivo il nuovo manga

Un recente annuncio di King Features Syndicate conferma che Eye Lie Popeye, il nuovo fumetto che presto pubblicherà le nuove avventure di Braccio di Ferro, ha intenzione di fondere l’arte dei manga con lo stile del celebre personaggio dei cartoni animati. Creata da Marcus Williams, questa nuova ambiziosa serie prevede di raccontare ai lettori come Braccio di Ferro abbia perso l’occhio tanti anni fa.

Come grande fan sia di Popeye che dei manga, sono entusiasta di aver unito entrambe le mie passioni e non vedo l’ora di offrire ai fan un formato e uno stile completamente nuovi, per vivere le avventure del personaggio iconico. Sono entusiasta che la mia rivisitazione artistica di Popeye in stile Goku mi abbia portato qui e sono contento di aver fuso il tradizionale stile shonen con un tocco moderno, esplorando il mistero dietro l’occhio mancante di Popeye. Braccio di Ferro è stato un punto fermo per oltre 90 anni nei fumetti comici ed è incredibile continuare a raccontare nuove sfaccettature della sua storia e connettersi con i fan in modi diversi

Attualmente, Eye Lie Popeye è previsto come una pubblicazione sul web. Il primo arco narrativo verrà pubblicato su comicbook per un periodo di cinque settimane e ogni pagina sarà disponibile per la visualizzazione per 24 ore. Questo fumetto è stato ispirato da un trend divenuto virale sui social che coinvolgeva appunto Braccio di Ferro e Goku. L’intera faccenda è iniziata tempo fa, quando una fan-fic con i due personaggi è arrivata su Internet; da allora Williams ha voluto dar vita a quella storia. Ora, l’artista è stato scelto per un fumetto in piena regola sotto King Features Syndicate.