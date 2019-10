Brea la Gelfling (Dark Crystal: La resistenza) di Weta Workshop

Dark Crystal: La Resistenza, la serie prequel prodotta da Netflix del film originale del 1982, realizzato interamente con pupazzi e animatronic, ha riscosso un notevole successo, tanto da spingere Weta Workshop a produrre la prima vera e propria statua ufficiale.

La principessa Brea, figlia di All-Maudra Mayrin sarà in scala 1:6, con un altezza quindi di circa 18 centimetri, comprendendo una base in finta pietra, con disegni ispirati ai tre soli di Thra. La statua rafforza lo stile del pupazzo, rendendola un pezzo da collezione perfetto per i fan dell’originale Dark Crystal, ma anche per i nuovi fan della serie prequel.

Weta Workshop si reca nel mistico mondo di Podling, Gelfling e Skeksis per offrirti questa sensazionale statua in scala 1:6 di Brea la Gelfling, basata sullo show di Netflix Dark Crystal: La Resistenza. La principessa, figlia di All-Maudra Mayrin, è rappresentata in questa splendida statua in polystone ed è alta circa 18 centimetri, su una base in finta pietra con disegni ispirati ai tre soli di Thra. Il prototipo è stato scolpito da Steven Saunders del Weta Workshop e la statua viene confezionata in una scatola chiusa. Da grandi fan dell’originale Dark Crystal di Jim Henson, Weta Workshop è entusiasta di immergersi nel mondo di Thra e creare oggetti da collezione premium per la serie prequel di Netflix. Dark Crystal: La Resistenza racconta una nuova storia, ambientata molti anni prima degli eventi del film. Il mondo di Thra sta morendo. Il cristallo della Verità è stato corrotto dal malvagio Skeksis e la malattia si diffonde in tutto il paese. Quando tre Gelfling scoprono l’orribile verità alla base del potere degli Skeksis, i fuochi della ribellione si accendono e inizia un’epica battaglia per la sopravvivenza.