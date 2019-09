Breaking Bad: Rilasciato il full trailer di El Camino

Netflix ha appena rilasciato il full trailer di El Camino, il film che vedrà il ritorno di Jesse Pinkman interpretato da Aaron Paul, vincitore di diversi Emmy Awards.

Il film ci racconterà il ritorno alla vita normale di Jesse Pinkman, normalità che non durerà a lungo e il nostro protagonista sarà nuovamente fagocitato dal mondo della criminalità, cosa che traspare chiaramente nel full trailer divulgato oggi da Netflix. Oltre al ritorno di alcuni personaggi di Breaking Bad, emblematica è la parte conclusiva del trailer che risulta, come ci aspettavamo, cupa e malinconica, ma che ci regala un assaggio di quello che potrà accadere nel corso del film.

Al contrario di Walter White, Jesse Pinkman ha chiaramente una storia che deve essere raccontata dalla fine della serie tv Breaking Bad ormai nel 2013. El Camino ci racconterà proprio quella storia che non abbiamo visto, perché Jesse Pinkman, a detta del creatore della serie Vince Gilligan, è un personaggio fondamentale nella storia di “Breaking Bad”.

Gilligan ha recentemente dichiarato dalle colonne di THR di aver iniziato a pensare che fine avesse fatto Jesse, “lo abbiamo visto allontanarsi alla guida di un’auto nel finale di Breaking Bad, ma cosa gli è accaduto davvero?”, ed è da qui che è nata l’idea alla base di El Camino che sarà ambientata, quindi, dopo i fatti narrati nella serie di culto Breaking Bad.

Gilligan, inoltre, conferma che ben dieci personaggi della serie Breaking Bad compariranno in El Camino compresi Skinny Pete e Badger Mayew. Vi ricordiamo che El Camino sarà disponibile su Netflix a partire dall’11 Ottobre 2019 e sarà un vero e proprio evento.

