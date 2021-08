L’autore e sceneggiatore Brian M. Bendis è uno dei nomi più importanti fra quelli che hanno contribuito a costruire la Marvel degli ultimi 20 anni, scrivendo personaggi come Jessica Jones o Daredevil, e creandone di nuovi, come il Miles Morales protagonista del film Spider-Man: Un nuovo universo. Il lungo rapporto con la Marvel è durato fino al 2017, quando Bendis è passato a lavorare per la DC, cimentandosi su Superman nel ciclo recente L’Uomo d’Acciaio (pubblicato da poco da Panini DC Italia e disponibile su Amazon), ma sembra che l’autore abbia deciso di portare i suoi fumetti altrove.

Brian M. Bendis pubblicherà i suoi fumetti con Dark Horse

Bendis, in un’intervista a The Hollywood Reporter, ha infatti dichiarato che porterà i titoli della sua etichetta personale Jinxworld presso la Dark Horse Comics, casa di Hellboy e di Black Hammer.

Sono felice di poter chiamare Dark Horse Comics casa! Da Dark Horse Presents fino a Black Hammer, Dark Horse è sempre stata leader della pubblicazione di fumetti creator-owned che personalmente adoro e a cui ho sempre aspirato. Questa collaborazione era in discussione da molto tempo. Mike Richardson, Daniel Chabon e tutti gli altri in Dark Horse ci hanno accolti a braccia aperte ed è emozionante poter presentare nuovi titoli come Joy Operations e ripresentarvi classici di Jinxworld come Powers, Torso, e Jinx. Alcuni miei amici vi potranno confermare che era da molto tempo che desideravo veder pubblicati questi fumetti da Dark Horse sin da quando li abbiamo realizzati. Al futuro!

Mike Richardson, presidente e fondatore di Dark Horse Comics, ha così accolto Bendis.

Brian Bendis è uno dei migliori scrittori di fumetti del mercato e siamo tutti felici di poterlo accogliere qui in Dark Horse. Come lo stesso Brian potrà confermare, era da molto tempo che lo stavo inseguendo. Brian non poterà solo nuove storie per i suoi lettori, ma pubblicheremo anche delle nuove edizioni dei suoi classici per la nuova generazione di lettori.

Anche Daniel Chabon, editor di Dark Horse Comics, ha dato il benvenuto a Brian M. Bendis.

Sono così felice di poter lavorare con Brian, Alisa [Bendis, la moglie dello scrittore, anche lei in Jinxworld, ndr] e tutti i loro talentuosi autori per le prossime storie di Jinxworld. Stiamo lavorando a dei fumetti spettacolari e non vedo l’ora che la gente scopra che cosa abbiamo in serbo per loro e per l’universo in espansione di Dark Horse.

Bendis pubblicherà con Dark Horse il suo nuovo fumetto disegnato da Stephen Byrne, Joy Operation, in arrivo nelle fumetterie americane a Novembre. La serie futuristica avrà come protagonista Joy, un’agente di una delle tante società che governano il mondo. Joy si occupa di portare giustizia, fino a quando non le verrà proposto di tradire tutto ciò in cui ha sempre creduto. La serie è stata presentata come un mix di suggestioni tra Akira e Inception.

Dopo la scadenza del suo contratto in esclusiva con l’editore, Bendis sta ancora lavorando per DC scrivendo le testate Justice League e Leviathan: Checkmate. Come detto, l’autore è stato uno dei più prolifici di casa Marvel, firmando tantissimi titoli e cicli. Vi segnaliamo alcuni di questi, che trovate disponibili su Amazon: il suo ciclo su Daredevil, raccolto in volumi vari e omnibus, Alias: Jessica Jones, la genesi e le avventure di Miles Morales/Spider-Man, gli eventi Secret Invasion e House of M, e il culmine della sua gestione degli Avengers, Vendicatori Divisi.