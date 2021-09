BRICK MANIA. Costruiamo insieme la chitarra Fender Stratocaster di LEGO Ideas

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster, una splendida versione in mattoncini dell’iconica . Pronti a divertirci di nuovo insieme?

BRICK MANIA – puntata del 29/09/2021

Nel corso della nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme e in anteprima il set LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster

Il modello del set LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster riproduce in scala ridotta l’iconica chitarra Fender Stratocaster degli anni ’70, completa di riproduzione del “suo” amplificatore Fender 65 Princeton Reverb. Sogno di ogni aspirante chitarrista e strumento preferito da tanti musicisti leggendari, il modello include dettagli autentici come il tremolo, il selettore e le chiavi di accordatura. L’amplificatore costruibile è dotato di pannelli rimovibili per poter ammirare la scheda madre, il serbatoio di riverbero, l’altoparlante e altri dettagli interni, oltre a cavi di gomma per collegare la chitarra e l’interruttore a pedale. Il contenuto del set permette di costruire il modello della chitarra in versione rossa o nera, con plettri di 4 colori diversi e un elegante supporto pieghevole per completare il tutto come pezzo da esposizione. C’è anche un adesivo con il logo Fender realizzato in mattoncini LEGO, da applicare ad esempio alla vera chitarra o amplificatore.

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

