BRICK MANIA. Costruiamo insieme il nuovo Ford Raptor LEGO Technic

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor, la versione in elementi LEGO Technic del cattivissimo pickup americano. Pronti a divertirci di nuovo insieme?

BRICK MANIA – puntata del 06/10/2021

Nel corso della nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme e in anteprima il set LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor

Il modello costruibile con il set LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor include funzioni quali 4 porte apribili, cofano del vano motore anch’esso apribile per accedere alla riproduzione del possente motore V6 con pistoni mobili, oltre a quattro sospensioni indipendenti e funzionanti. Gli interni includono la riproduzione del quadro strumenti e della configurazione SuperCab (5 o 6 passeggeri, 2+2 porte). Adesivi e design replicano perfettamente l’aspetto aggressivo del veicolo reale, il cui spirito sportivo si riconosce a prima vista da alcuni dettagli, riprodotti nel set, come il powerdome sul cofano, la griglia scura e la peculiare firma luminosa dei proiettori a LED, così come specifiche prese d’aria sul cofano e nella parte alta dei parafanghi, le luci di coda ridisegnate e paraurti posteriore appositamente sagomato per lasciare spuntare i due terminali dell’impianto di scarico.

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

