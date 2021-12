BRICK MANIA. Costruiamo insieme un X-Wing molto particolare!

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO Star Wars #4002019 Christmas X-Wing, la versione natalizia e prodotta solo ed esclusivamente come regalo di Natale per i dipendenti di LEGO Group (e per gli Ambassador). Pronti a swooshare insieme?

BRICK MANIA – puntata del 08/12/2021

Da qualche anno a questa parte, Gruppo LEGO ha deciso di includere anche i LEGO Ambassador nella lista dei destinatari degli speciali set natalizi che ogni anno vengono progettati e prodotti solo ed esclusivamente per essere regalati ai dipendenti. Ogni dipendente dell’Azienda, siano essi designer o personale amministrativo, operai piuttosto che “colletti bianchi”, ricevono lo speciale set natalizio. Alle volte si tratta di set dal soggetto prettamente natalizio, alle volte, come in questo caso specifico, “varianti” natalizie di set esistenti.

Il set LEGO Star Wars #4002019 Christmas X-Wing

Prodotto nel 2019 come regalo di Natale per i dipendenti del Gruppo LEGO, il set LEGO Star Wars #4002019 Christmas X-Wing celebrava il 20esimo anniversario dell’acquisizione della licenza dell’allora Lucas Film e della nascita del tema LEGO Star Wars. Il set include 1.038 pezzi suddivisi in 3 elementi: l’X-Wing vero e proprio, la slitta natalizia guidata da R2-D2 e l’igloo di Yoda. All’interno della scatola, una chicca: una speciale lettera con francobollo Yoda da aprire “rigorosamente” finite le feste natalizie, che svelerà gli step per poter smontare e riporre le parti che compongono l’X-Wing fino alle festività successive, oltre a un bel poster del set finito. Nel dettaglio, il set è composto da:

La slitta di R2-D2 , il pezzo più piccolo da costruire, è la classica slitta natalizia con i pacchi dono;

, il pezzo più piccolo da costruire, è la classica slitta natalizia con i pacchi dono; L’igloo è il laboratorio di giocattoli del Maestro Elfo Yoda dove si trovano i regali che andranno inseriti nelle scatole vuote sulla slitta;

dove si trovano i regali che andranno inseriti nelle scatole vuote sulla slitta; Lo Yuletide X-Wing, che non si discosta molto dalle varie versioni di X-Wing precedenti, con alcune piccole modifiche alle ali e ad alcuni accessori.

Quello che salta sicuramente all’occhio è il suo vestito natalizio, tutto oro, rosso e bianco e con i sistemi d’arma che sembrano bastoncini di zucchero filato;

(Credit photo: brothers-brick.com)

