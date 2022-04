BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Nella nuova puntata di BRICK MANIA, vi porteremo in viaggio alla scoperta del nostro bellissimo pianeta costruendo insieme il fantastico mappamondo del set LEGO Ideas #21332 Il Mappamondo, che riproduce il classico planisfero tridimensionale che tutti abbiamo avuto almeno una volta in casa nostra. Un sapiente mix di elementi LEGO System (i tradizionali mattoncini) e LEGO Technic (per la struttura interna) ha consentito di realizzare un mappamondo che, come gli esemplari reali che arredano le nostre case, ruota sul proprio asse.

Clicca qui per acquistare il set

LEGO Ideas #21332 Il Mappamondo



BRICK MANIA – puntata del 13/04/2022

Lasciandosi ispirare dal meraviglioso racconto “” di Jules Verne (» clicca qui per acquistare il volume su Amazon) o lasciandosi andare ai ricordi d’infanzia quando studiavamo geografia sul mappamondo che avevamo in classe o casa (e quanti nomi di nazioni e quanti confini sono cambiati da allora), nel corso della puntata di oggi costruiremo insieme il set LEGO Ideas #21332 Il Mappamondo, progettato da Guillaume Roussel (» leggi qui la sua intervista, in inglese) e diventato set ufficiale LEGO tramite la piattaforma LEGO Ideas.

LEGO Ideas #21332 Il Mappamondo

Il modello da esposizione costruibile con il set LEGO Ideas #21332 Il Mappamondo ricrea il movimento rotante di un mappamondo vintage con elementi glow-in-the-dark che si illuminano al buio e decorate con i nomi di continenti e oceani. Il set è dotato di icone costruibili di una nave e di una bussola, oltre alla targhetta con la scritta “La Terra” per completare un incantevole pezzo con cui decorare qualsiasi abitazione o ufficio. Composto da 2.585 pezzi, una volta costruito il modello misura 40 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 26 cm di profondità.

» Clicca qui per acquistare il set

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti