BRICK MANIA. Costruiamo insieme un bel paio di snickers LEGO adidas!

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA tenteremo una cosa mai tentata prima: costruire in contemporanea due copie del set LEGO #10282 adidas Originals Superstar (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo): scarpa “destra” e scarpa “sinistra” costruite in parallelo. Pronti a divertirci insieme?

BRICK MANIA – puntata del 03/11/2021

Approfittando di alcune offerte e promo molto interessanti, siamo riusciti a procurarci due copie del set LEGO #10282 adidas Originals Superstar e . L’occasione era troppo ghiotta per non approfittarne e di tentar l’impresa di costruire le due versioni (“sinistra” e “destra”) contemporaneamente. Utilizzeremo il manuale di istruzioni incluso nella confezione per montare la versione “destra”, che è basata sulla . Ci faremo invece aiutare da un tablet con a bordo le istruzioni in formato digitale scaricate dal sito LEGO per costruire la versione “sinistra”, utilizzando i 17 elementi extra anch’essi inclusi (appositamente) nel set LEGO #10282 adidas Originals Superstar.

Il set LEGO #10282 adidas Originals Superstar

Il set LEGO #10282 adidas Originals Superstar è composto da 731 pezzi e permette di costruire una singola scarpa. Ciascuna copia del set include 17 elementi extra tramite i quali, acquistando due copie del set, consentono di costruire il set in versione scarpa destra e in versione scarpa sinistra. Il set è completo di dettagli autentici come la famosa punta a conchiglia, le 3 strisce dentellate, il logo adidas sulla linguetta e altri elementi grafici Originals Superstar. Tutti i pezzi dotati di elementi grafici sono stampati: nessun adesivo è incluso in questo set. La versione in mattoncini della sneaker adidas include anche un nuovo tipo di elemento in tessuto, che sarà utilizzato per riprodurre le stringhe.

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti