BRICK MANIA. Costruiamo insieme il Tempio delle Celebrazioni Ninjago!

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme un altro set “speciale Natale”: il set LEGO Ninjago #4002021 The Temple of Celebrations, la versione natalizia e prodotta solo ed esclusivamente come regalo di Natale per i dipendenti di LEGO Group (e per gli Ambassador) di un classico Tempio Ninjago. Pronti a divertirci insieme?

BRICK MANIA – puntata del 15/12/2021

Da qualche anno a questa parte, LEGO ha deciso di includere anche i LEGO Ambassador nella lista dei destinatari degli speciali set natalizi che ogni anno vengono progettati e prodotti solo ed esclusivamente per essere regalati ai dipendenti. Ogni dipendente dell’Azienda, siano essi designer o personale amministrativo, operai piuttosto che “colletti bianchi”, ricevono lo speciale set natalizio. Alle volte si tratta di set dal soggetto prettamente natalizio, alle volte, come in questo caso specifico, “varianti” natalizie di set esistenti.

Il set LEGO Star Wars #4002021 The Temple of Celebrations

Prodotto come regalo per i dipendenti del LEGO in occasione dell’ormai imminente Natale 2021, il set LEGO Ninjago #4002021 The Temple of Celebrations celebra il 10° anniversario della trasmissione della prima puntata della serie animata LEGO Ninjago e rientra nella serie di iniziative pianificate per rendere il doveroso tributo ad uno dei temi di maggior successo, insieme a LEGO Friends. E’ stato proprio Tommy Andreasen, uno dei Designer e co-creatori dei set del tema LEGO Ninjago a presentare il set con un tweet sul proprio profilo:

YAY!

I got my Ninjago: Temple of Celebrations set today!

Comes with 6 lovely Chistmas poems written by your’s truly. The existence of this set DOES NOT establish Christmas as canon in Ninjago! Time to get bulding! pic.twitter.com/FrnWyWB1sQ — Tommy A … on a break! Quanish was a fool! (@TommyAndreasen) December 6, 2021

La parte anteriore della scatola ha una grafica che ricorda un francobollo, mentre il retro ci mostra il set costruito, la cospicua compagine di Minifigure e la descrizione in varie lingue del soggetto rappresentato dal set LEGO Ninjago #4002021 The Temple of Celebrations. Il dettaglio più particolare di questo set è che include tutte e sei le Minifigure d’Oro da collezione e in edizione limitata, inclusa quella “difficile da ottenere” di Maestro Wu e presente solo nel gigantesco set LEGO Ninjago #71741 Giardini di NINJAGO City (» Clicca qui per acquistare il set).

Nel dettaglio, il set è composto da:

la slitta di Santa Garmadon

un mecha-drago costruibile

un albero di Natale costruibile e decorato con varie stelle Ninjago

il Tempio Ninjago innevato;

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

