BRICK MANIA. Una puntata dedicata a Batman, il Cavaliere Oscuro!

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA, che ECCEZIONALMENTE trasmetteremo giovedì anzichè mercoledì, costruiremo due set dedicati al Cavaliere Oscuro: il set LEGO #76239 Batmobile Tumbler: resa dei conti con Scarecrow LEGO DC Batman (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) e il set LEGO DC #76238 Serie TV Batman Classic – Cappuccio di Batman (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo). Pronti a divertirci insieme?

BRICK MANIA – puntata del 11/11/2021

In attesa di condividere con voi una sorpresa e succulenta anticipazione legata all’Uomo-Pippistrello, dedichiamo all’eroe DC Comics l’intera puntata di oggi. Costruiremo prima il cappuccio di Batman che venne indossato dal compianto Adam West nella serie TV Classica e poi la Tumbler in scala Minifigure (chissà… magari riusciremo a far arrivare nel nostro garage anche quella “taglia UCS”… vedremo…). Vediamo insieme i dettagli dei due set.

LEGO DC #76239 Batmobile Tumbler: resa dei conti con Scarecrow LEGO DC Batman

Decisamente orientato ai costruttori più piccoli, la versione della Batmobile Tumbler della trilogia del Cavaliere Oscuro rappresentata in questo set presenta un tetto apribile, con accesso ai posti di autista e passeggero e al quadro di comando. Ci sono 2 shooter sulla parte anteriore del veicolo e spazio sufficiente per il Batarang. Sono incluse 2 minifigure: Batman, dotato di Batarang, pistola arpionante e una testa “da incubo” alternativa e Scarecrow, con shooter e contenitore del gas della paura. Una volta costruito, il veicolo misura 7 cm di altezza, 19 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza.

LEGO DC Comics Super Heroes #76182 Cappuccio di Batman

Il set ricrea l’inconfondibile cappuccio indossato dal Giustiziere Mascherato attirerà l’attenzione e l’ammirazione di tutti ovunque venga esposto. Con i mattoncini trasparenti che rappresentano il volto e l’elegante targhetta fissata sulla solida base, questo straordinario modello assicura un’esperienza di costruzione decisamente gratificante. Composto da 410 pezzi, il modello misura 22 centimetri di altezza ed è ovviamente indirizzato ai fan del Cavaliere Oscuro e i costruttori LEGO adulti. Segue lo stesso concetto di design degli altri set della stessa linea, a partire dalla presenza della targhetta identificativa ad uso esposizione e display.

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

