BRICK MANIA. Costruiamo insieme il nuovo set Uccello del Paradiso

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO Creator Expert #10289 Uccello del paradiso, l’ultima aggiunta alla linea LEGO Botanical e che va ad unirsi ai precedenti LEGO Creator Expert #10280 Bouquet di fiori (» Clicca qui per acquistare il set), LEGO Creator Expert #10281 Albero Bonsai (» Clicca qui per acquistare il set), LEGO Creator #40460 Rose (» Clicca qui per acquistare il set) e LEGO Creator #40461 Tulipani (» Clicca qui per acquistare il set). Pronti a divertirci insieme?

BRICK MANIA – puntata del 13/10/2021

Nel corso della nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO Creator Expert # 10289 Uccello del Paradiso (ve ne avevamo parlato in questo nostro articolo).

LEGO Creator Expert # 10289 Uccello del Paradiso

La pianta Uccello del paradiso è una delle piante più accattivanti al mondo, in grado di crescere fino a due metri. I fiori e le foglie del set, una volta costruite saranno riposizionabili, in modo da consentire la creazione di una versione unica della pianta per ciascuno di noi. Il set include sia gli elementi della pianta (fiori e foglie), sia un elegante vaso costruibile sui toni del nero. Il modello della pianta in sé è ricco di dettagli e di elementi di design, come ad esempio le piccole spade delle minifigure stampate in colore viola e utilizzate per ricreare gli stami dei fiori. Per dare una indicazione delle misure, il lembo di foglia più alto misura più 46 cm di altezza e il vaso di fiori ha un diametro di oltre 13 cm. Prezzo: € 99,99

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

