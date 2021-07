Brickit: l’app gratuita che scansiona i tuoi LEGO e ti dice cosa costruire

Chiunque abbia posseduto un set LEGO conosce l’arduo compito di scavare attraverso una pila di mattoncini per trovare il pezzo giusto per potere completare la propria opera d’arte. Ora, tutta questa fatica può essere evitata grazie alla nuova app gratuita Brickit! Insomma, è l’app giusta per qualsiasi fan dei LEGO. Ma vediamo più nel dettaglio come funziona.

Brickit: scansiona i lego e ottieni suggerimenti per i tuoi progetti

La nuova app Brickit utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere i singoli pezzi e suggerire possibili costruzioni. Basta scansionare il vostro lotto di mattoncini con la fotocamera per trovare pezzi specifici e per ottenere suggerimenti su progetti basati sulla vostra collezione. L’intelligenza artificiale riesce infatti a riconoscere i mattoncini anche se questi sono semi-nascosti oppure piazzati in orizzontale o verticale.

Il repertorio di costruzioni possibili comprende una vasta gamma di torte di compleanno, robot, pere, navi pirata e aeroplani e gli utenti possono scegliere uno dei vari progetti dalla lista.

Una volta terminato il vostro progetto, è possibile scattare un’immagine e salvarla in un’apposita cartella e condividerla con i vostri amici sui social o dalle app di instant messaging.

Qui sotto potere guardare il video promozionale dell’app Brickit:

Il 34enne Leonid Aleksandrov, che ha lavorato al motore di ricerca russo Yandex prima di fondare Brickit due anni fa, e la sua squadra di 14 persone di Mosca hanno già inserito 1500 istruzioni Lego nel database. Presto saranno aggiunti anche i piani di costruzione delle creazioni dei fan.

Attualmente disponibile per Apple iOS, Brickit dovrebbe essere resa disponibile per gli utenti Android nel corso dell’anno.

Una cosa importante: Brickit è stata creata dai fan e non è un prodotto ufficiale LEGO. Il gruppo di aziende LEGO non sponsorizza o supporta l’app. Chissà se in futuro, se l’app avrà successo, potrebbe diventare un prodotto originale LEGO.

