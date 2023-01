Bridgerton 3, la prossima stagione della serie di grande successo di Netflix, perderà un importante personaggio all’interno del cast.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il cast di Bridgerton 3 non vedrà la presenza dell’attrice Pheobe Dynevor nel ruolo di Daphne Bridgerton.

Durante un’intervista al Sundance Film Festival, l’attrice ha confermato la sua dipartita dalla prossima produzione del franchise, aggiungendo tuttavia che sarà lieta di guardarla in veste di spettatrice e lasciando ai fan una porta aperta per il futuro.

Ecco le sue parole:

Purtroppo non ci sarò nella terza stagione. Potenzialmente in futuro. Sono solo entusiasta di poter guardare come spettatrice la terza stagione.