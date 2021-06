Bright: Samurai Soul, lo staff dello spin-off di Bright

Nel 2017 era uscito su Neflix il film Bright, co-prodotto e diretto da David Ayer, scritto da Max Landis e interpretato da Will Smith (Suicide Squad), Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramírez, Margaret Cho e Ike Barinholtz. Sono passati più di tre anni dall’uscita di Bright, e in questo lasso di tempo i fan erano in attesa del sequel. Netflix ha stupito tutti annunciando nella sua Geeked Week che, invece di un nuovo film, stava lavorando su uno spin-off animato, intitolato Bright: Samurai Soul.

Tutto ciò che sappiamo su Bright: Samurai Soul

I dettagli su Bright: Samurai Soul sono scarsi per ora, a partire dalla trama che viene così descritta da Netflix:

La storia di Bright: Samurai Soul si svolge in Giappone, dove due guerrieri, Izo il ronin e l’orco Raiden devono scortare un’elfa e la bacchetta magica che sta portando nella sua patria al nord.

Bright: Samurai Soul è diretto da Kyōhei Ishiguro (Occultic;Nine, Children of the Whales) mentre Michiko Yokote (Shirobako, Prison School, Cowboy Bebop, Kenshin Samurai Vagabondo) si occupa della sceneggiatura. Atsushi Yamagata (Yokohama Kaidashi Kikou, Genocyber, Urotsukidoji) si occupa del character design.

Lo studio dietro l’animazione di Bright: Samurai Soul è Arect che ha contribuito alla stagione finale de L’Attacco dei Giganti nella modellazione 3DCG (se volete sapere di più sul volume conclusivo del manga leggete questo nostro articolo) e Dorohedoro (animazione 3D e modellazione 3D).

Questa la locandina del film Bright:

Fino a questo momento non è stato annunciato nessun membro del cast per Bright: Samurai Soul. Non abbiamo nemmeno un trailer o una possibile data d’uscita, ma tenendo conto che il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo, possiamo suppore che Bright: Samurai Soul non uscirà su Netflix prima del 2023.

