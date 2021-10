Brivido e la sua casa stregata, sono tornati in una nuova versione moderna e aggiornata

Halloween è ormai alle porte, mancano infatti pochissimi giorni alla notte più spaventosa dell’anno! Tra le tante cose che vanno a caratterizzare questa “spooky season” 2021, una in particolare farà, letteratamente, rizzare le orecchie (e i peli) a tutti gli amanti del periodo, soprattutto a quelli che erano ragazzini a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Così, quasi senza preavviso, torna sui nostri tavoli Brivido!

Brivido, per chi non lo conoscesse, era un boardgame prodotto dalla Milton Bradley (MB), rivolto principalmente ad un pubblico molto giovane, che rielaborava il classico Gioco dell’Oca in chiave “orrorifica”. I nostri personaggi, rappresentati da delle pedine i cartocino rigido, erano chiamati ad esplorare gli oscuri anfratti di una sinistra casa stregata. La magione in questione, era ovviamente infestata da un gran numero di fantasmi e presenze varie, e gli accadimenti soprannaturali erano letteralmente dietro ogni angolo.

L’avanzata dei giocatori verso il goal finale, ovvero la chiusura definitiva della bara sita in cima al torrione principale della magione, erano ostacolati da tutta una serie di terrificanti accadimenti, messi in atto casualmente, facendo scivolare la miniatura fluorescente di un teschio, all’interno della struttura in plastica che dominava la plancia di gioco.

Un gameplay semplice, adatto sia al pubblico principale per il quale è stato concepito, i ragazzini, ma capace di appassionare in maniera spensierata anche i giocatori più maturi. Bene, tutto questo è ora disponibile in una nuova versione “riveduta e corretta”, un po’ come è già successo qualche tempo fa con un altro grande classico dei boardgame vintage, Fire Island, ovvero l’Isola di Fuoco.

Il “nuovo” Brivido, edito questa volta in Italia da Grandi Giochi ( e che potete acquistare tramite questo link Amazon), si presenta appunto come una sorta di “remastered” del Brivido originale, mantenendo in sostanza intatte le ormai collaudatissime, ma sempre divertenti, meccaniche di gioco, ma presentando contenuti fisici ripensati per i tempi odierni, sia dal lato grafico che da quello dei materiali, in modo da creare il più appeal possibile verso i nuovi, potenziali, giocatori. E facendo letteralmente impazzire i nostalgici!

Un vero must, da mettere assolutamente in tavola per la notte di Halloween!