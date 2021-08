Brock Lesnar: aggiornamenti sul suo nuovo contratto con la WWE

Il ritorno di Brock Lesnar in WWE è stato uno dei momenti più chiacchierati di SummerSlam. Basti pensare che il video della sua apparizione, avvenuta al termine del main event tra John Cena e Roman Reigns, ha superato le 4 milioni di visualizzazioni su Instagram, diventando il più visto nella storia del canale social della Compagnia.

Sono stati in molti a chiedersi per quanto tempo “The Beast” rimarrà in WWE e finalmente arrivano le prime risposte. Stando a quanto riportato dalla testata americana Fightful Select, Lesnar ha firmato un nuovo contratto della durata di un anno e mezzo. Ciò significa che sarà uno dei top name della Compagnia almeno fino agli inizi del 2023.

In questo accordo sarebbero compresi 8 match, di cui il primo sarà inevitabilmente rappresentato da quello contro Roman Reigns. Al momento la WWE non ha ancora ufficializzato il tutto, ma è molto probabile che di due si scontreranno in vista dell’evento di ottobre in Arabia Saudita.

Tra i prossimi, papabili avversari figurano i nomi di Bobby Lashley e Keith Lee. Brock Lesnar farà parte del roster di SmackDown, ma nulla gli vieta di tornare in quel di Raw nei prossimi mesi. Sarà la prima volta dopo anni, inoltre, che “The Beast” ricoprirà il ruolo di “face”.

Nel frattempo anche l’account social di BT Sport ha voluto stuzzicare i fan chiedendo una loro opinione sugli incontri che vorrebbero vedere tra Lesnar e le attuali star della Compagnia:

Pick 𝗙𝗜𝗩𝗘 matches for Brock Lesnar to have with this current roster… — WWE on BT Sport (@btsportwwe) August 27, 2021

L’ultima apparizione di Brock Lesnar in WWE risaliva a WrestleMania 36, edizione disputatasi nel 2020 nel pieno della pandemia e senza il pubblico in presenza. Adesso sarà interessante vedere quale sarà il suo percorso all’interno dello show blu senza l’aiuto dello storico manager Paul Heyman, che gli ha sempre fatto da portavoce.

