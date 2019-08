Broken Earth: la trilogia letteraria diventa un RPG

La trilogia di Broken Earth, scritta da N.K. Jemisin, diventerà presto un gioco di ruolo della Green Ronin Publishing.

Durante la Gen Con 2019, una delle più grandi ed importanti fiere del Nord America dedicate a giochi di ruolo, di carte, wargame e giochi di ruolo dal vivo, sono stati annunciati una miriade di nuovi giochi. Tra questi la Green Ronin Publishing, publisher di diversi giochi di ruolo, creerà un nuovo gioco ispirato alla trilogia Broken Earth (in italiano adattato in Terra Spezzata) di N.K. Jemisin. Questo annuncio ha emozionato sia i fan dei giochi della Green Ronin, sia i lettori della trilogia. Il nuovo RPG dovrebbe arrivare sugli scaffali durante l’autunno del 2020.

Nel 2018, Jemisin è diventata la prima autrice ad aver vinto tre Hugo Awards consecutivamente, per tutti i capitoli della serie Broken Earth. La serie è divisa in The Fifth Season, pubblicato nel 2016, The Obelisk Gate, nel 2017 e The Stone Sky, nel 2018. Jemsin ha detto che molti suoi lettori avrebbero voluto visitare i luoghi narrati nei libri e la Green Ronin sembra aver voluto accontentare proprio queste richieste. Le illustrazioni saranno di Tanya DePass, che ha già lavorato a I Need Diverse Games e Rivals of Waterdeep, e da Joseph D. Carriker (Blue Rose, Critical Role: Tal’Dorei Campaign). Verrà usato il Chronicle System, lo stessi utilizzato per il gioco di ruolo dedicato a Game of Thrones, Sonf of Ice and Fire. La Green Ronin ha lavorato anche ad un RPG dedicato a The Expanse, basato sui romanzi di James S.A. Corey, da cui è poi nata la serie The Expanse.

La serie di Jemisin, Broken Earth, parla di un mondo in cui è presente un solo continente chiamato Immoto. Un giorno un’enorme frattura si apre sull’Immoto e ma gli abitanti sono abituati alle catastrofi periodiche che loro chiamano Quinta Stagione (che da il nome al primo libero). Alcuni abitanti, chiamati orogeni possiedono un potere che permette loro di prevedere, controllare e perfino provocare queste catastrofi. Questo rende gli orogeni gli abitanti più temuti dell’Immoto, ma al contempo anche i più odiati. Damaya, Essun e Syenite sono tre orogene protagoniste di questa trilogia.