Broly Super S.H. Figuarts: la recensione

Andiamo a scoprire nel dettaglio la nuova action Figure di Broly Super per la serie S.H. Figuarts tratta dal film Dragon Ball Super: Broly

Arriva la figure di Broly Super. Tamashii Nations propone una nuova figure dedicata a Broly ed ispirata all’ultimo film di Dragon Ball Super: Broly che lo vede presente sia nella sua forma normale sia in quella di Super Saiyan di primo livello. Il personaggio fa parte della linea S.H. Figuarts prodotta dall’azienda Giapponese Tamashii Nations che come sempre sarà dotata di numerose articolazioni e diversi extra compresi nella confezione.

Il personaggio

Broly ha avuto diverse comparse nei vari film dedicati a Dragon Ball, questa volta l’autore del manga Akira Toriyana ha deciso di metterci le mani e di disegnarlo lui con un nuovo stile, facendo praticamente sparire la vecchia versione e presentandoci quella nuova ufficiale in questo universo. Il film in questione si colloca dopo la fine della saga del “Torneo del Potere” dove scopriremo diversi retroscena sul passato dei saiyan e la storia di Broly fino ad arrivare nel presente e assistere al mega scontro tra il saiyan leggendario e i nostri protagonisti ovvero Goku e Vegeta.

La Confezione

La grafica della confezione che contiene la figure è in linea ed armonizzata con le precedenti uscite che cambiano ovviamente in dimensioni ma propongono sempre il medesimo stile. Partendo dalla sezione frontale è possibile osservare il prodotto contenuto all’interno grazie alla presenza di una parte della finestra trasparente e ad una foto esplicativa della figure. Spostandoci nella parte posteriore possiamo invece ammirare alcune fotografie che ritraggono il personaggio in svariate pose che potremmo realizzare grazie agli extra che troveremo al suo interno.

Il blister

Il blister prevede la figure di Broly, due paia di mani intercambiabili (due completamente aperte e le altre 2 semi aperte), una testa in modalità super saiyan, un’altra testa standard base e il collare di controllo. Non abbiamo trovato all’interno nessuno tipo di effetto o lo stand per il supporto.

Struttura e Paint

Broly è realizzato completamente in plastica e raggiunge un’altezza di 20 cm circa.

Una volta estratta dalla scatola notiamo immediatamente l’altissima qualità dei dettagli presenti nella realizzazione di questa action figure. Se paragonata alla precedente proposta di Tamashii Nations – Broly (Full Power) – possiamo verificare una leggera riduzione delle dimensioni del personaggio necessaria per mantenere una scala di proporzioni coerente. Le articolazioni sono tutte realizzate ottimamente, troviamo uno snodo a farfalla inserito nelle braccia che permette di ottenere delle pose molto più ampie rispetto alle figure della concorrenza ed il busto propone una leggera mobilità all’indietro. La mobilità della testa è davvero molto buona, mentre analizzando il gonnelino segnaliamo che il materiale in gomma morbida utilizzato garantisce di non avere nessun tipo di problema nel posizionare la figure in posizioni action. Le gambe e i piedi hanno infine un’ottima mobilità.

Posabilità

La posabilità di questo personaggio è davvero molto buona, le giunture sono tutte rigidissime e ci permettono in generale di ricreare qualsiasi posa che ci vada a genio.

Conclusioni

Broly è una figure imponente, con la quale ricreerete sicuramente qualche scenario di lotta con Gogeta Super Saiyan Blue. Un rispetto delle proporzioni e dei colori con un’ottima posabilità fanno di questa figure una delle migliori di tutta la linea S.H.Figuarts che non può’ assolutamente mancare nelle vostre collezioni.

La figure di Broly (Super) è ancora disponibile presso i rivenditori ad un prezzo suggerito di 82.00 € e distribuita in Italia da Cosmic Group.