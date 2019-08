Brooklyn Nine-Nine: “la settima stagione sarà la migliore di tutte”

Il produttore esecutivo Dan Goor anticipa cosa aspettarsi dalla settima stagione di Brooklyn Nine-Nine, "la migliore di tutte."

“Più grande, più bella e più divertente, in due parole: la migliore”, così il produttore esecutivo Dan Goor ha descritto ai microfoni di Digital Spy, l’imminente settima tagione di Brooklyn Nine-Nine, amatissima comedy di stampo poliziesco.

Cancellata da 20th Century FOX alla sua quinta stagione, la serie è stata salvata da NBC dove ormai continua regolarmente il suo percorso con successo di pubblico e critica. La rete ha dimostrato sin da subito grande fiducia nei confronti dello show, passando ad estendere la stagione da tredici a diciotto puntate, quindi non è escluso che ciò possa ripetersi anche per la settima stagione. Ma per quanto riguarda i contenuti? Dan Goor ha avuto modo di anticipare alcune cose riguardo i prossimi episodi: “Quello che posso dirvi è che riprenderemo esattamente dal punto in cui ci siamo interrotti con il Capitano Holt. Cercheremo davvero di rendere giustizia al cliffhanger con cui abbiamo chiuso, siamo davvero emozionati inoltre di poter esplorare di più le dinamiche tra Jake ed Amy.” Ha poi continuato riguardo le guest-star e gli ospiti speciali: “Penso proprio che riporteremo in scena alcuni dei nostri preferiti, che per altro penso siano anche i preferiti dei fan. Speriamo di riuscire ad avere un episodio dedicato a Pimento, ma anche una puntata sul Bandito delle Pontiac ed ovviamente speriamo di riuscire ad avere anche Marc Evan Jackson. La vera sfida come creativi, è riuscire a girare puntate completamente differenti da quelle che abbiamo prodotto in precedenza, perché sono quelle che troviamo più divertenti ed appaganti.”

Incalza l’altro produttore Luke Del Tredici aggiungendo: “Vero, questa è la più grande sfida di tutte: fare cos eche non abbiamo mai fatto prima e che il pubblico non si aspetterebbe mai di vedere da noi, ma che allo stesso tempo li renda sicura di continuare a guardare sempre lo stesso show.” Conclude Goor: “Per certi versi da questo punto di vista siamo quel tipo di serie vecchia-scuola, non stiamo provando a reinventare noi stessi, quanto più di esplorare la nostra identità. Avete mai visto Jiro e l’Arte del Sushi? Parla di confezionare la stessa porzione di sushi ancora ed ancora perfezionandola di volta in volta. Ed è ciò che stiamo provando a fare con lo show provando a migliorarci di puntata in puntata.”

Nella settima stagione reciterà anche l’attrice comica Vanessa Bayer con cui Andy Samberg (Jake Peralta) fece coppia al Saturday Night Live. I nuovi episodi sono in arrivo su NBC il prossimo autunno, le prime quattro stagioni sono invece disponibili su Netflix.