Oggi, dopo un grave aneurisma che lo ha colpito quasi 10 anni fa (esattamente il 17 gennaio 2013) durante la registrazione di una puntata di Zelig, è venuto a mancare, all’età di 65 anni, Bruno Arena nonché l’altra celebre metà del duo comico Fichi D’India che si completava con Max Cavallari. Dopo un’operazione d’urgenza effettuata proprio nel 2013, il comico ha dovuto affrontare un periodo di coma e, dopo il risveglio, un lungo periodo di riabilitazione. Quest’ultimo lo aveva migliorato, ma purtroppo non abbastanza per permettergli di ritornare sul palco o dietro qualche macchina da presa.

La notizia della morte è stata diffusa da un altro amico di lunga data, Paolo Belli, tramite i suoi account social:

La carriera di Bruno Arena dall’incidente al successo

Bruno Arena aveva già subito un grave incidente nel lontano 1984. Quella volta dovette sottoporsi a diverse operazioni che gli causarono la perdita parziale della vista da un occhio. Fu proprio questo evento a procurargli la caratteristica “deformazione facciale” oggetto di sdrammatizzazione in ogni suo spettacolo con battutine anche autoironiche sulla sua “bruttezza”. In ogni caso Bruno, nato a Milano il 12 gennaio 1957, è sempre stato un personaggio molto irriverente.

Ha iniziato la sua carriera come animatore turistico, ma dopo l’incontro con Max Cavallari nel 1988 la sua vita cambiò per sempre. Decisero di formare il duo comico Fichi D’India in onore delle piante che caratterizzavano le spiagge di Palinuro, luogo di incontro dei due amici in cui decisero proprio il loro futuro artistico. Da quel momento il duo non si separò mai nemmeno nella vita di tutti i giorni essendo vicini di casa. Fecero il debutto in un locale di Varese, poi si spostarono in altri locali di Milano fino a compiere le prime apparizioni televisive come su Yogurt di Italia 1. Il primo vero successo arrivò grazie a Roberto Benigni e il film Pinocchio del 2002 in cui Max e Bruno vestivano i panni del Gatto e la Volpe. Tra i film cui hanno preso parte si ricordano anche Natale sul Nilo, Natale in India e Matrimonio alle Bahamas con Massimo Boldi e Christian De Sica.

Il successo comico televisivo, invece, arrivò grazie a La sai l’ultima? su Canale 5 prima e poi soprattutto con Zelig dopo. Indimenticabile il loro tormentone (“Amici Ahrarara“) che prendeva spunto dal protagonista delle televendite Sergio Baracco e la sua marcata erre moscia che lo rese celebre mentre vendeva delle gemme al prezzo, a suo dire irrisorio, di centomila lire. Arena, infine, era insieme con Cavallari tra i proprietari dell’Arlecchino, uno storico locale di Vedano Olona che è stata la casa di molti cabarettisti alle prime armi.