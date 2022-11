L’esperienza di Logan Paul a Crown Jewel (leggete qui tutti i risultati del Premium Live Event) non sembrerebbe essere andata per il verso giusto. Nonostante lo YouTuber si sia guadagnato il rispetto dei fan grazie alla sua performance adrenalinica, Roman Reigns è riuscito a mantenere l’Undisputed Universal Championship ben saldo attorno alla vita. Ma non è tutto, perchè Logan Paul ha riportato una lacerazione al menisco e al legamento collaterale mediano, oltre a una possibile lesione del legamento anteriore.

Logan Paul si è infortunato al ginocchio

L’infortunio, a detta della megastar dei social, sarebbe avvenuto a metà incontro. Ancora ignoti i tempi di recupero ma, data l’entità dell’infortunio, sono in molti a pensare che Logan Paul possa rimanere fuori dalle scene per diversi mesi (e forse saltare anche la prossima edizione di WrestleMania). Il match con Roman Reigns ha segnato anche il debutto del fratello Jake Paul in WWE, intervenuto per mettere KO gli Usos. Neanche una settimana fa Jake Paul è stato protagonista di un match di boxe con Anderson Silva, uscendone vincitore.

A soli 27 anni Logan Paul è ormai diventato un fenomeno virale non solo per i suoi contenuti su YouTube, spesso controversi, ma anche per la sua breve carriera nel mondo della boxe. Ha infatti combattuto contro la leggenda Floyd Mayweather in PPV e contro lo YouTuber britannico KSI. Il debutto nel mondo della WWE, inzialmente criticato, lo ha visto protagonista di ben tre match: uno in coppia con The Miz a WrestleMania, uno proprio contro l’Awesome One a SummerSlam e l’incontro titolato contro Roman Reigns in Arabia Saudita.

torn meniscus, MCL & potentially ACL happened halfway through the match. keep y’all updated pic.twitter.com/3v5tpBABCk — Logan Paul (@LoganPaul) November 6, 2022

Nonostante l’infortunio, Logan Paul è riuscito a concludere il match e si è reso protagonista di uno spot diventato virale: una frog splash sul tavolo dei commentatori all’infuori del ring, il tutto con in mano il suo smartphone. Il video ha in breve tempo superato il milione di visualizzazioni sui social.

Dove vedere WWE Crown Jewel

