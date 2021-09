I BTS sono una boy band sudcoreana formatasi a Seul nel 2013 e composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Il nome BTS è un acronimo, creato dai fan stranieri, del nome coreano del gruppo, “Bangtan Sonyeondan”, che si traduce come “boy scout a prova di proiettile”. Forbes descrive i BTS come “indubbiamente il nome K-pop più grande e di maggior successo al mondo” e in grado di “fare cose che non riescono a nessun altro dello stesso genere”. Nel 2019 il New York Post li ha inseriti nella top 10 delle boy band più importanti di sempre e nel 2020 sono stati gli artisti con il maggior numero di vendite mondiali. Grazie al loro successo il mercato pop globale ha dato il via ad una nuova tendenza tra i gruppi coreani, con un numero crescente di idol che hanno iniziato a produrre la propria musica e a presentare messaggi più autentici.

BTS Gadget | I migliori del 2021

Uno BTS gioco di carte

Per gli amanti dei giochi di carte e di Uno, Mattel riunisce i fan dei BTS con una combinazione irresistibile di abilità e movimenti di ballo. Questo speciale mazzo di carte presenta immagini dei membri dei BTS su ogni biglietto e un righello speciale “Dancing Wild”. Durante la partita il giocatore deve svolgere la propria routine di danza preferita dei BTS di fronte a tutti o rubare tre carte aggiuntive. Insomma un vero Must Have da non farsi sfuggire per tutti i veri fan della band K-POP maschile più amata del momento.

» Le carte da Uno dei BTS sono disponibili per l’acquisto online



BTS – Butter (Album)

Butter è il nuovo singolo che sta spopolando anche in Italia grazie al passaggio delle radio nazionali. Con questa bellissima edizione da collezione oltre al singolo Butter troverete anche un’altra canzone intitolata “Permission to Dance” e una serie di strordinari gadget da non perdere tra cui: photobook, Lyric Cards, Instant Photo Card, Photo Stand, Folded Message Card, Graphic Sticker, Photo Card e un Official Poster.

» BTS – Butter (Album) è disponibile per l’acquisto online



Set utensili portatili BTS

In qualsiasi occasione in cui siate a pranzo o a cena potete sfoggiare questo set di posate dei BTS e fa vedere a tutti che siete delle vere “Army”. Il set comprende: una forchetta, un coltello, un cucchiaio, delle bacchette, due cannucce una dritta e una curva, una spazzola per la pulizia e una borsa portatile.

» Il set utensili portatili dei BTS è disponibile per l’acquisto online

Felpa con Cappuccio e Logo

Un “classicone” immancabile per ogni fan dei BTS che si rispetti. La felpa è completamente nera, con un piccolo logo sulla parte frontale e sulle maniche, mentre dietro troviamo uno dei nomi dei ragazzi della band con il proprio numero abbinato. Disponibile in varie taglie.

» Felpa con cappuccio e logo è disponibile per l’acquisto online

Lampada da tavolo Army BTS

Se volete dare quel tocco “Army” alla vostra scrivania ecco una bella e simpatica lampada dei BTS a sette colori. All’interno troveremo: un supporto, una base e un cavo USB il quale permette la messa in funzione della lampada.

» La lampada da tavolo Army BTS è disponibile per l’acquisto online

Cappellino Nero BTS

Un bellissimo cappello nero da donna o da uomo con il classico logo dei BTS bianco. Il berretto é un must per i fan della band coreana. La larghezza può essere adattata alla misura della testa.

» Capellino Nero BTS è disponibile per l’acquisto online

Adesivi in vinile BTS

Un set di novanta adesivi unici e personalizzati,, perfetti come regalo per i fan. Le loro dimensioni vanno da 4 cm a 8 cm. Si possono utilizzare per decorare computer portatili, computer, bottiglie d’acqua, casco, album di ritagli, specchi, quaderni, quaderni, bagagli, valigie, skateboard, snowboard, biciclette, auto, chitarra e tanto altro ancora.

» Adesivi in vinile dei BTS sono disponibili per l’acquisto online

Cake Toppers Set fingure BTS

Il pacchetto di topper per torta dei BTS include 7 pezzi con i tuoi cantanti K-pop preferiti. Sono realizzati con materiale in plastica di alta qualità che non si romperà nel tempo. E se non vi piacciono le torte le potrete utilizzare nelle vostre vetrine come collezione di action figure.



» Cake Toppers set figure dei BTS sono disponibili per l’acquisto online

La nostra scelta

Il nostro consiglio, se non siete esperti del genere, è quello di recuperare come prima cosa, uno dei tanti album della band coreana, così da sentire con le vostre orecchie se il k-pop è un genere che può incuriosirvi. Partite con il cd Butter che è l’ultimo singolo proposto dai BTS in un’edizione da collezione davvero da non perdere.