Bubble è il nuovo anime di Netflix con il design di Takeshi Obata

Netflix ha annunciato un nuovo anime originale di Wit Studio intitolato Bubble. Il film debutterà in tutto il mondo su Netflix il 28 aprile del prossimo anno e uscirà nelle sale giapponesi il 13 maggio.

Bubble: tutto quello che sappiamo sull’anime

A dirigere Bubble presso Wit Studio (Vinland Saga) c’è Tetsuro Araki (L’Attacco dei Giganti, Kabaneri of the Iron Fortress) mentre della sceneggiatura se ne occupa Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero, Psycho-Pass). Takeshi Obata, noto per Death Note e Platinum End (leggete la recensione del primo volume a questo nostro articolo e recuperate il manga su Amazon!) cura il character design, mentre Hiroyuki Sawano (L’Attacco dei Giganti) compone la colonna sonora.

Per quanto riguarda il cast, sono stati svelati i nomi di Jun Shison, Mamoru Miyano, Yuuki Kaji e Tasuku Hatanaka.

Questa la key visyual:

Qui sotto potete guardare il trailer:

Questa la sinossi del film:

In una Tokyo in cui la forza di gravità è stata sconvolta, un ragazzo e una ragazza si cercano…Questa storia è ambientata a Tokyo, dopo che una pioggia di bolle è caduta sulla terra, sovvertendo le leggi della fisica. Isolata dal resto del mondo, Tokyo è diventata il campo da gioco di un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie, lo sfondo per battaglie tra squadre di parkour in volo tra i palazzi. Un giorno Hibiki, un giovane fuoriclasse famoso per il suo stile spericolato, compie una mossa avventata e precipita nel mare che obbedisce alla forza di gravità. Uta, una ragazza dotata di poteri misteriosi, gli salva la vita. In quel momento, i due sentono un suono particolare, impercettibile agli altri. Perché i destini di Hibiki e Uta si sono incrociati? Il loro incontro è l’inizio di una rivelazione che cambierà ogni cosa.

Vi ricordiamo che nel 2018, Netfix ha annunciato un’alleanza commerciale completa con Production I.G e BONES. L’alleanza include sia Production I.G che il suo studio anime gemello nel gruppo IG Port, Wit Studio. Wit Studio sta anche producendo l’anime originale Vampire in the Garden, che debutterà sempre su Netflix nel 2022.