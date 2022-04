Bubble è il nuovo anime originale di Wit Studio che debutterà in tutto il mondo su Netflix il 28 aprile 2022 mentre uscirà nelle sale giapponesi il 13 maggio. La Warner Bros. Japan ha pubblicato un nuovo video intervista nel quale il regista Tetsuro Araki e il produttore Genki Kawamura hanno commentato come hanno sviluppato l’azione ispirata al parkour, sottolineando anche la connessione con L’Attacco dei Giganti!

Bubble e L’Attacco dei Giganti: in cosa sono simili?

Secondo il regista, Bubble e L’Attacco dei Giganti sono simili in quanto entrambi usano il parkour come riferimento per le loro scene d’azione. Tetsuro Araki ha dichiarato di avere voluto inserire nell’anime questa disciplina atletica per una sua precedenza esperienza e per rendere le cose ancora più reali si è consultato con un atleta professionista di parkour, Zen.

Zen in particolare ha poi parlato dei movimenti dei personaggi: Uta ha movimenti naturalistici come un animale aggraziato, mentre Hibiki ha movimenti molto controllati che esprimono i suoi sforzi persistenti. Kawamura ha detto che non poteva pensare a un regista migliore di Araki per esprimere la relazione tra i personaggi attraverso la fisicità dei loro movimenti.

Araki ha anche spiegato di avere detto al doppiatore di Hibiki, Jun Shison, di recitare in modo naturalistico, e gli è stato dato lo spazio per posare il microfono e muovere tutto il corpo. Per la doppiatrice di Uta, Riria, l’idea era che il debutto della cantante come doppiatrice completasse la ritrovata scoperta del personaggio su cosa significhi essere umani.

Ecco il video:

A proposito di Bubble

A dirigere Bubble presso Wit Studio (Vinland Saga) c’è Tetsuro Araki (L’Attacco dei Giganti, Kabaneri of the Iron Fortress) mentre della sceneggiatura se ne occupa Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero, Psycho-Pass). Takeshi Obata, noto per Death Note e Platinum End (leggete la recensione del primo volume a questo nostro articolo e recuperate il manga su Amazon!) cura il character design, mentre Hiroyuki Sawano (L’Attacco dei Giganti) compone la colonna sonora. Eve esegue la nuova canzone di apertura Bubble feat. Uta. La cantautrice Riria esegue la canzone finale Jaa ne, Mata ne (See You, Catch You Later).

Questa la sinossi del film: