Bud Spencer, la statua 1/6 di Infinite Statue

Infinite Statue mostra le prime immagini ufficiali della Statua in scala 1/6 dedicata a Bud Spencer per la linea Old & Rare, un prodotto tutto Made in Italy.

Non sono ancora stati aperti i preordini ma questo prodotto di Infinite Statue ha già raccolto tanti consensi dato il personaggio che rappresenta. Parliamo della Statua in scala 1/6 di Bud Spencer per la linea Old & Rare, un prodotto tutto Made in Italy, dalla progettazione al soggetto che i fortunati visitatori di Lucca Comics and Games 2019 hanno potuto vedere dal vivo in anteprima.

Bud Spencer – nome d’arte di Carlo Pedersoli – è stato un noto personaggio del panorama dello Sport e dello Spettacolo. La sua carriera Cinematografica è stata spesso accompagnata dall’amico Terence Hill ed insieme hanno spesso recitato in pellicole Cult come quella da cui è tratta questa statua. Bambino è il ladro di cavalli, fratello di Trinità, interpretato da Bud Spencer che usurpa il posto dello Sceriffo nel film “Lo Chiamavano Trinità” del 1070. Il suo personaggio viene definito come un abile pistolero conosciuto anche come “la mano sinistra del diavolo”. Lo Chiamavano Trinità è un autentico Spaghetti Western la cui colonna sonora fischiettante riecheggia ancora oggi nella mente di tanti appassionati del duo composto da Bud e Terence. Il Film ebbe talmente tanto successo – anche oltre oceano – da ottenere un seguito “…Continuavano a chiamarlo Trinità”

La statua, frutto dell’eccelso lavoro del team composto da Daniele Angelozzi (Sculpt), Dario Barbera (Paint) e Fabio Berruti (Titolare di Infinite Statue), vede il personaggio di Bambino (Kid) rappresentato in piedi con le mani in vita in una posa molto fiera – quasi da super eroe – mentre scruta l’orizzonte. La posa scelta è veramente azzeccata dato che per molti di noi Bud Spencer è stato davvero un Eroe con i suoi mitici film pieno di cazzottoni. I dettagli che colpiscono maggiormente sono quelli Degli abiti, perfettamente ricreati nelle sembianze e nei colori. La somiglianza stessa del personaggio è davvero incredibile e con i colori di Barbera (che già si era occupato della statua di Fantozzi) raggiunge livelli qualitativi davvero notevoli. La base, che funge anche da piedistallo, è caratterizzata da una specie di diorama con una sella di cavallo posizionata a terra e il manifesto con la taglia che pende su Bambino.

Al momento non si conoscono ne tiratura ne costo della statua ma siamo sicuri che l’annuncio arriverà tra qualche giorno e questo prodotto andrà sold-out in pochissimo tempo.