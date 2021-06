Build a Bear lancia i peluches personalizzabili de Il Signore degli Anelli

Gli eroi della Terra di Mezzo stanno preparandosi ad invadere le nostre case… In versione peluche! Build a Bear Workshop, ditta specializzata nei “plushies” personalizzati, sta infatti per lanciare una serie di personalizzazioni su licenza de Il Signore degli Anelli, immortale capolavoro fantasy di J.R.R. Tolkien, pescando anche moltissimo dalla ormai classica versione cinematografica ad opera di Peter Jackson.

Già dai preorder, potremo decidere di creare adorabili animaletti di peluche, abbigliati per assomigliare in tutto e per tutto ai vari Frodo, Gandalf e (perché no?) Gollum, grazie a una specifica serie di accessori che verrà presto lanciata ufficialmente.

Attualmente, Build A Bear sta incoraggiando i fans che vogliono prima provare la loro nuova collezione, ad iscriversi alla mailing list, in modo che possano venire informati sulle date di uscita e, in generale, su tutto il loro specifico merchandise ispirato a Il Signore degli Anelli.

Quella in arrivo, non sembrerebbe una collezione di articoli completamente nuova, quanto bensì una riedizione di gran parte del materiale che Build a Bear aveva già commercializzato su licenza a tema, ormai esaurito da molto tempo.

“Una Collezione per Domarle Tutte“, così è stata presentata questa serie sul sito ufficiale, permetterà di creare il proprio peluche personalizzato, come già è stato fatto per altri franchise su licenza, come ad esempio Star Wars, scegliendo tra una nutrita selezione di articoli e accessori, in modo da ricreare sia una versione “pucciosa” dei personaggi più amati, sia un proprio personale, coccolosissimo personaggio, seguendo i gusti e le inclinazioni di ciascun cliente.

Chi preordinerà un set completo, del costo stimato di circa 65 dollari cadauno, riceverà un peluche in grado di riprodurre anche cinque frasi precaricate, estratte dai film della serie, comprensive delle battute più iconiche di tutto i franchise.

Pensate che meraviglia, un tenero orsetto, abbigliato esattamente come Gandalf il Grigio che esclama “Tu non puoi passare!!“.