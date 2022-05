Bullet Train è un thriller d’azione firmato dal regista di Deadpool 2, David Leitch, con protagonista Brad Pitt, adattamento dell’omonimo romanzo “best seller” di Kōtarō Isaka. L’uscita della pellicola nei cinema, inizialmente fissata all’8 aprile 2022, era stata posticipata al 15 luglio 2022. Ieri invece è stato annunciato un nuovo slittamento. Non sono chiari i motivi di questo posticipo ma se non ci sono nuovi cambiamenti il film uscirà nelle sale il 5 agosto.

Quello che sappiamo su Bullet Train, il film con Brad Pitt

Le riprese di Bullet Train sono iniziate il 16 novembre 2020 nell’area di Los Angeles e sono durate fino a marzo 2021.

trailer italiano di Bullet Train

Brad Pitt è il protagonista Ladybug, uno degli assassini a bordo del treno ultraveloce. Questo segna il primo ruolo di Pitt da quando ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Cliff Booth in C’era una volta a… Hollywood (recuperate il Blu-Ray su Amazon!) di Quentin Tarantino, nonché il primo ruolo d’azione dell’attore da quando ha recitato nel 2016 in Allied – Un’ombra nascosta, action-thriller romantico sulla Seconda Guerra Mondiale di Robert Zemeckis. Ad affiancare Pitt ci sarà Joey King nel ruolo di Prince, un collega assassino.

Nel cast troviamo anche Aaron Taylor-Johnson nel ruolo di Tangerine, Brian Tyree Henry nel ruolo di Lemon, il premio Oscar Sandra Bullock in un ruolo che inizialmente era stato pensato per Lady Gaga, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.

Questa la sinossi ufficiale: