Il sogno dei fan di vedere Community sul grande schermo potrebbe presto diventare realtà. Ad aggiornare sullo status di un possibile film, di cui ormai si parla da tempo, ci ha pensato il creatore della serie cult, Dan Harmon. Nonostante il lento declino degli ascolti, la fanbase di Community non è mai sparita, diventando più forte di prima e portando NBC a salvare lo show dalla cancellazione, realizzando una sesta stagione composta da 13 episodi.

Il film di Community potrebbe davvero essere realizzato

Nelle scorse settimane Alison Brie, interprete di Anni Edison, si era lasciata sfuggire di come ci fossero conversazioni in atto per realizzare un film. Dichiarazioni riprese poi da Dan Harmon che, intervistato di recente ai microfoni di The Wrap, ha così affermato: “Posso confermare che quello che ha detto Alison corrisponda a realtà, ci sono delle conversazioni in essere. Abbiamo una storia, ma non sappiamo come andrà a finire e lo voglio dire perchè so già che il pubblico chiederà impazientemente di sapere una data. Se avessi detto questa cosa tre anni fa in molti avrebbero pensato che avevo lasciato i fan appesi. Posso soltanto dire che, in un’industria come questa, si tratta di una questione di quando e non di se, questo è sicuro”.

Community ha vinto un Primetime Emmy Award su quattro nomination e ha ricevuto il Critics’ Choice Television Award come miglior serie comica nel 2012, venendo elogiata per la scrittura e per la recitazione del cast. Questa la premessa narrativa: Quando si scopre che la sua laurea in legge è falsa, Jeff Winger (Joel McHale) torna al college e crea un bizzarro gruppo di studio. Le sei stagioni sono interamente disponibili su Netflix. E proprio la piattaforma di streaming, secondo alcuni, potrebbe essere una delle candidate per accaparrarsi i diritti del film.

Sul possibile film di Community si era espresso nel 2020 anche Joe Russo, che assieme al fratello Anthony ha diretto diversi episodi della serie, spiegando come si potesse tranquillamente realizzare un film (anche con budget ristretto) e che la passione dei fan nei confronti dello show era ancora forte.