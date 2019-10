Buono sconto Amazon da 5€ acquistando 15€ di fumetti

Dalle ore 10.00 dell'8 ottobre 2019 alle ore 23.59 del 27 ottobre 2019, Amazon regalerà un buono sconto del valore di 5 euro a fronte di un acquisto di almeno 15 euro su di una selezione di titoli a fumetti.

Vi segnaliamo che in occasione dell’imminente Lucca Comics & Games 2019, Amazon inaugurerà un’interessante promozione con la collaborazione di Edizioni BD, JPop e Dentiblù. Dalle ore 10.00 dell’8 ottobre 2019 alle ore 23.59 del 27 ottobre 2019, Amazon regalerà un buono sconto del valore di 5 euro a fronte di un acquisto di almeno 15 euro su di una selezione di titoli a fumetti. Per usufruire del buono sarà necessario spendere 15 Euro in un unico ordine, ed i volumi proposti non saranno vincolato alle case editrice in partnership con il rivenditore online.

Al momento della spedizione dell’ordine, riceverete quindi una mail contenente il buono sconto da 5 euro, che potrà poi essere utilizzato fino al giorno 11 dicembre 2019 per acquisti sul sito www.amazon.it in tutte le categorie di prodotti venduti da Amazon, inclusi i libri cartacei, con esclusione eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali. La selezione completa dei titoli aderenti alla promozione è consultabile qui.

Diamo un’occhiata insieme ai titoli suggeriti dalla redazione di Tom’s tra quelli aderenti all’iniziativa tra cui, come vedrete, ci sono moltissimi volumi di Gipi e Leo Ortolani, nonché l’intera bibliografia di Zerocalcare:

GIPI

Leo Ortolani

Zerocalcare

Altri volumi a fumetti

