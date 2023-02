Sideshow Collectibles annuncia a tutti gli appassionati dell’universo Star Wars una nuova proposta da collezione incredibile, il busto a grandezza naturale direttamente ispirato al personaggio di Boba Fett.

Il busto di Boba Fett da Sideshow

Dalla seconda stagione di The Mandalorian, attualmente disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Disney Plus, Sideshow propone a tutti i collezionisti il busto di Boba Fett in scala 1:1.

Foto: ©Sideshow Collectibles

Realizzato in collaborazione con Legacy Effects, il busto misura la bellezza di 81 cm in altezza, 63 cm in larghezza e 48 cm in profondità. La statua, oltre a vantare delle misure importanti, pesa nel suo complesso ben 20 kg.

La realizzazione e i dettagli del busto di Boba Fett

Dalle immagini ufficiali possiamo apprezzare la grande cura nei dettagli che i designer hanno applicato a questa tanto attesa produzione. Il personaggio, presentato in posa frontale, è raffigurato completo della sua iconica armatura, pronto a buttarsi in campo e a difendere i suoi alleati con ogni arma possibile. Dal punto di vista della colorazione, possiamo ammirare come il sapiente uso della pittura sia in grado di restituire al personaggio un’aria vissuta, frutto delle tante difficili battaglie affrontate da Boba Fett. Inoltre, per rendere ancor più realistico il tutto, l’armatura di questo statua viene proposta con a corredo una sottotuta, una sciarpa scolpite e l’immancabile iconico jetpack. Quest’ultimo, insieme alla piastra toracica, è dotato di alcuni elementi luminosi.

Foto: ©Sideshow Collectibles

Il busto di Boba Fett firmato Sideshow vanta infine la presenza di un’elegante base nera che, con la sua pulizia, mantiene l’attenzione dell’osservatore completamente sul personaggio.

Data di uscita e prezzo

Il busto di Boba Fett proposto da Sideshow è attualmente in preordine sul sito ufficiale al prezzo di 1,981.74 euro. La sua distribuzione sul mercato è invece prevista a partire da Novembre 2023. Per ulteriori immagini e informazioni sul prodotto, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata.

