C.O.D.E.: il nuovo fumetto di Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible)

Image Comics e Skybound lanceranno C.O.D.E. di Robert Kirkman insieme all’artista Jason Howard in Skybound X #5, in uscita il 4 agosto. La proprietà intellettuale avrà poi una serie propria. La serie antologica Skybound X ha presentato diverse nuove proprietà insieme a storie speciali dal catalogo Skybound.

Tutto sul nuovo comic di Robert Kirkman, C.O.D.E.

Secondo quanto riportato da Image e Skybound, C.O.D.E. è la storia della lotta per la sopravvivenza dell’umanità in un inferno tecnologico di un lontano futuro; gli esseri umani potranno contare sull’uso di dispositivi noti come Combat Orb Defense Engines.

Questa la descrizione ufficiale di C.O.D.E.:

“Sette possessori di sfere che provengono da sei diverse fazioni in guerra hanno messo da parte le loro differenze per unirsi e svolgere una missione che potrebbe essere l’ultima speranza dell’umanità per contrastare una minaccia tecnologica che ha conquistato quasi completamente la Terra“.

Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead e Invincible (trovate qui su Amazon il primo numero del comic, mentre gli episodi dell’omonima serie animata sono su Amazon Prime Video), ha dichiarato che lui e Howard hanno sviluppato C.O.D.E. per molto tempo, aggiungendo che si tratta di un progetto molto ambizioso che unisce tutti i generi preferiti dei loro autori.

Robert Kirkman ha poi concluso dicendo che C.O.D.E. è un ottimo modo per celebrare il decennale di Skybound, specificando quanto ami creare sempre nuovi personaggi, per cui si augura che i lettori apprezzeranno la sua nuova opera.

C.O.D.E. riunisce Kirkman e Howard, che hanno già lavorato insieme in Lo Stupefacente Wolf-Man e Super Dinosaur.

Il lunghissimo Skybound X #5 conterrà anche il capitolo finale della serie Rick Grimes 2000, oltre a nuove storie dai mondi di The Six Sidekicks of Trigger Keaton di Kyle Starks e Chris Schweizer, oltre a Gasolina di Sean Mackiewicz e Niko Walter.

Sei copertine variant saranno illustrate da David Finch, Chris Schweizer e Howard, ognuno dei quali disegnerà una copertina standard e una variant.