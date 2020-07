Cable, in arrivo da Hot Toys la nuova action figure da Deadpool 2

Cable è uno dei tanti annunci dell’azienda Hot Toys che si sono susseguiti in queste ore grazie alla ventata di novità portata dal Comic Con @ Home, l’edizione digitale del più famoso San Diego Comic Con. la figure sarà realizzata in scala 1/6 sulle sembianze dell’attore americano Josh Brolin che nel seguito di Deadpool impersona il mutante proveniente dal futuro.

In Deadpool 2 la missione di Cable è quella di uccidere un giovane mutante prima che diventi un cattivo nel futuro. Mentre Cable gli da la caccia, Deadpool cercherà di proteggerlo evitando che diventi Firefist, il mutante che nel futuro dovrebbe uccidere la moglie e la figlia di Cable. Per affrontare Cable, Deadpool formerà un gruppo sgangherato formato da altri mutanti dotati di poteri e Peter, un comune essere umano.

La action doll sarà estremamente accurata, realizzata sulla base dell’aspetto di Josh Brolin, l’attore che interpreta Cable in Deadpool 2. La testa presenterà uno sculpt eccezionale con varie cicatrici da battaglia e l’innesto del led all’interno della cavità dell’occhio sinistro. I capelli di Cable saranno realizzati di colore grigio-argento ed avrà un corpo completamente nuovo e rinnovato con un braccio bionico molto dettagliato grazie al meticoloso lavoro degli scultori Hot Toys. La colorazione sarà di grande aiuto nel ricreare l’effetto di realismo che ci si aspetta da elementi metallici come questo. I vestiti in stoffa, avranno come ispirazione una divisa di tipo militaresca. Saranno, ovviamente, incluse mani intercambiabili ricoperte di guanti e tantissime armi e accessori che si potranno far afferrare a Cable, tra queste vi sono: la mitragliatrice pesante, una pistola, un lancia granate, una bomba, un pugnale e per finire il dispositivo per viaggiare nel tempo. Il prodotto sarà corredato di una basetta a tema che servirà ad esporre e valorizzare la figure nella vostra esposizione.

Questa, che è la special edition, avrà anche lo scudo psionico come bonus extra. Però vi avvisiamo, le special edition sono quelle che vanno prima sold-out! Cable sarà disponibile dal mese di Marzo 2020 al prezzo di circa 240 euro. Come dite, manca troppo? potreste sempre usare il dispositivo per i viaggi del tempo!