Calendari dell’Avvento geek | I migliori da regalare a Natale

Tra le molte tradizioni che accompagnano il periodo natalizio, quella del calendario dell’Avvento è senza alcun dubbio una delle più amate da grandi e piccini. Il calendario dell’Avvento ha origine nella tradizione dei paesi protestanti come la Germania ed i paesi Scandinavi nei quali era d’uso contare i giorni che separavano al Natale nei modi più disparati e con differenze sostanziali nei materiali utilizzati per la realizzazione degli elementi per “scandire il tempo” che passavano da oggetti di lusso per le famiglie più abbienti a semplici biscotti speziati per i ceti più poveri.

A prescindere dallo status sociale di chi li possedeva, il loro scopo era identico: i calendari erano ideati per aiutare i bambini a gestire l’emozione per l’attesa del Natale.

Il primo calendario dell’Avvento moderno risale al 1908 e la sua commercializzazione viene attribuita a Gerhard Lang, che progettò e stampò un calendario dotato di ventiquattro disegni diversi, mentre l’idea delle finestrelle da aprire arrivò negli anni successivi. Dopo la seconda guerra mondiale il Calendario dell’Avvento iniziò a diffondersi al di fuori della Germania, all’inizio nei paesi di religione protestante per poi venire adottato anche in quelli cattolici.

Il calendario negli anni ha saputo reinventarsi adattandosi ad usi, costumi e desideri di chi aspetta il Natale arrivando spesso anche a sostituire le classiche immagini all’interno delle finestrelle con dolci, gadget ed addirittura giocattoli o bottiglie di birra! Abbiamo scovato alcune proposte davvero particolari e geek che potrebbero fare la vostra felicità o quella di chi vive con voi, con alcune offerte molto interessanti in occasione del Black Friday!

I migliori Calendari dell’Avvento geek

LEGO Harry Potter

I set LEGO di Harry Potter sono probabilmente tra i più celebri e amati al mondo, perché non festeggiare il Natale con una serie di sorprese per tutti gli amanti del maghetto più famoso di sempre? 24 porticine, ognuna con al suo interno una sorpresa a tema Harry Potter perfetta per grandi e piccini: questo Calendario dell’Avvento è il modo più bello per festeggiare il Natale, con quel pizzico di magia per ogni occasione.

Minecraft

24 sorprese a tema per i 24 giorni che anticipano il Natale: questo Calendario dell’Avvento a tema Minecraft offre, oltre a un bel modo per attendere il 25 dicembre, una serie di gadget utili per i più piccoli. Dalla cancelleria a piccole sorprese, tutte realizzate con licenza ufficiale Minecraft, siamo certi che questo Calendario dell’Avvento saprà colpire i fan più affezionati del titolo di Mojang Studios.

Playmobil

I Playmobil sono un altro tra i più classici regali di Natale, sempre apprezzato da grandi e piccini. Ecco per voi un Calendario dell’Avvento a tema Playmobil, contenente un play set da 89 pezzi con istruzioni, il Calendario dell’Avvento, uno sfondo in cartone, 4 personaggi e ben 84 accessori. Il tutto con il design inconfodibile targato Playmobil, unito all’atmosfera natalizia che non vediamo l’ora di respirare.

Hot Wheels

Il sogno nel cassetto di ogni appassionato di Hot Wheels può finalmente diventare realtà: questo Calendario dell’Avvento è infatti una vera e propria perla per tutti coloro che amano le macchinine più famose del mondo e, soprattutto, vogliono attendere il Natale con 24 piccole sorprese davvero speciali. La confezione indica dai 3 anni in su quindi tranquilli: indipendentemente dalla vostra età non vi dovrete sentire in colpa!

LEGO Star Wars

Passiamo a un altro Calendario dell’Avvento firmato LEGO, stavolta dedicato al fantastico universo di Star Wars. Anche qui troviamo 24 sorprese perfette per attendere il Natale in puro stile Guerre Stellari: il set contiene 7 personaggi LEGO Star Wars in abiti festivi, tra cui il Mandaloriano e Il Bambino (Grogu), da molti conosciuto come Baby Yoda. Mica male, vero?

Funko Pop Dragon Ball

Amanti di Dragon Ball ne abbiamo? Siamo sicuri di sì! Ecco per voi un esclusivo Calendario dell’Avvento Funko Pop, perfetto per attendere il 25 dicembre con tutta l’atmosfera di uno dei manga più amati di sempre. 24 minifigures Funko per accompagnare ogni giorno dal primo dicembre alla Vigilia, con l’inconfondibile stile firmato Funko Pop.

Harry Potter

Torniamo a Hogwarts con un altro Calendario dell’Avvento davvero speciale: realizzato con licenza ufficiale Warner Bros, questo gadget è il modo perfetto per ogni fan di Harry Potter per avvicinarsi a magico giorno di Natale. Il set comprende 24 sorprese a tema Harry Potter davvero speciali e per tutti i gusti: da simpatici calzini a graffette e poster dei film, oltre a tante altre tutte da scoprire!

Haribo

Concludiamo con il più dolce tra i Calendari dell’Avvento di questa lista. Haribo, del resto, non ha certo bisogno di presentazioni e questo simpatico gadget è il modo migliore per attendere il Natale con tutto il gusto delle caramelle più amate al mondo. Dalle liquirizie agli inimitabili orsetti gommosi credeteci: ce n’è davvero, ma davvero per tutti i gusti!

