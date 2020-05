Call to Adventure: The Stormlight Archive, il gioco de Le Cronache della Folgoluce

Brotherwise Games ha annunciato Call to Adventure: The Stormlight Archive, il gioco da tavolo basato su Le Cronache della Folgoluce, apprezzata saga fantasy di Brandon Sanderson.

Call to Adventure: The Stormlight Archive, ideato dai designer Johnny e Chris O’Neal, sarà un gioco da tavolo che fonderà l’esperienza di un gioco di narrazione a quella di un deck building game. Call to Adventure: The Stormlight Archive trasporterà i giocatori nel mondo di Roshar per dare vita al proprio viaggio, per diventare Cavalieri Radiosi. I giocatori dovranno così confrontarsi con molte insidie e nemici e al tempo stesso trovare alleati e portare a compimento missioni.

The Stormlight Archive fa parte della serie Call to Adventure di Brotherwise Games, si tratta di giochi che sono fortemente improntati alla narrazione in base alla composizione del mazzo del giocatore. Fanno parte di questa serie il gioco base Call to Adventure (link Amazon) e l’espansione Call to Adventure: Name of the Wind (link DungeonDice). A seconda del titolo i giocatori avranno la possibilità di creare storie diverse; nel gioco base l’obiettivo di creare un eroe dal destino epico, mentre la prima espansione introdurrà degli elementi tratti dal romanzo Il Nome del Vento. Il gioco inizialmente avrebbe dovuto essere un’ altra espansione per Call to Adventure, ma in seguito al lavoro approfondito dei suoi autori, The Stormlight Archive sarà un nuovo titolo completamente standalone.

Call to Adventure: The Stormlight Archive sarà realizzato in inglese in due versioni, una standard e una deluxe e sarà disponibile a partire dal primo luglio 2020 ad un prezzo di, rispettivamente, 39,95 dollari (edizione standard) e 44,95 dollari (edizione deluxe).

L’edizione standard includerà 150 carte, rune in plastica, token e il tabellone di gioco. L’edizione deluxe sarà contenuta in una scatola a forma di volume rilegato e, oltre ai componenti inclusi nell’edizone standard, conterrà anche due carte olografiche e A Worldhopper’s Guide to Roshar, un libretto illustrato da 48 pagine.