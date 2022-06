Un campo estivo dedicato a Monopoly? Negli Stati Uniti è realtà e punta ad insegnare ai bambini e ragazzi i primi rudimenti di economia finanziaria.

Con la chiusura delle scuole fanno la loro comparsa i campi estivi per tutti i gusti e inclinazioni, come quelli a tema sportivo, naturalistico oppure artistico, ma negli Stati Uniti è stato lanciato uno davvero speciale e particolare: Monopoly Money Matters Camp, il campo estivo ufficiale di Monopoly in cui i ragazzi potranno imparare come meglio gestire i propri risparmi.

Monopoly Money Matters Camp: cos’è e come funziona

Monopoly’s Money Matters Financial Literacy Camp è un’iniziativa ufficiale di Hasbro organizzata da Varsity Tutors, azienda specializzata in soluzioni didattiche e assistenza allo studio, rivolto ai ragazzi tra i 9 e i 17 anni.

Il campo estivo avrà l’obiettivo di portare Monopoly nel quotidiano dei ragazzi attraverso la scoperta e l’apprendimento dei principi economici alla base del gioco. Una volta afferrati questi concetti questi ultimi dovranno essere utilizzati per sviluppare le proprie “house rules“ (ovvero le proprie regole personali) e carte proprietà, al fine di ridefinire la propria esperienza del gioco.

Monopoly Money Matters Camp si svolgerà online ogni settimana per tutta l’estate. Le sessioni, dal lunedì al venerdì, avranno una durata di due ore circa e saranno divise in tre segmenti (teoria, dibattito e pratica) riferiti all’argomento del giorno.

Nell’esplorare i diversi argomenti i ragazzi saranno affiancati da un insegnante di economia che li giuderà attraverso concetti di marketing, imprenditorialità, strategia aziendale e li aiuterà a mettere a frutto quanto imparato.

Il corso ha un costo di 250 dollari per partecipante e nasce per rispondere a una particolare esigenza: secondo un sondaggio del National Endowment for Financial Education (NEFE) l’88% dei cittadini americani ritiene indispensabile all’interno del proprio curriculum accademico la frequenza ad almeno un corso di economia finanziaria.

A prescindere dal livello di alfabetizzazione finanziaria di ognuno dei partecipanti (o dei genitori delle ragazze e ragazzi coinvolti) è interessante assistere alla nascita di una simile iniziativa, che dimostra così la potenzialità del gioco come strumento didattico. In particolare è interessante notare come un gioco come Monopoly dove speculazione e bancarotta sono i due temi portanti (non esattamente un genere di finanza etica quindi), possa invece venire utilizzato come strumento per insegnare ai più giovani concetti economici più o meno complessi e di sicura utilità nella vita di tutti i giorni.