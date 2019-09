Canaries: The CW al lavoro sullo spin-off di Arrow

Oliver Queen ha appeso arco e frecce al chiodo, ma a quanto pare potremmo ancora tornare a Star City il prossimo anno, grazie ad uno spin-off incentrato su tre figure femminili conosciute come The Canaries. Le protagoniste della serie sono volti molto noti agli spettatori dell’Arrowverse: Katie Cassidy è infatti presente nello show sin dall’episodio […]

Oliver Queen ha appeso arco e frecce al chiodo, ma a quanto pare potremmo ancora tornare a Star City il prossimo anno, grazie ad uno spin-off incentrato su tre figure femminili conosciute come The Canaries.

Le protagoniste della serie sono volti molto noti agli spettatori dell’Arrowverse: Katie Cassidy è infatti presente nello show sin dall’episodio pilota, oltre ad aver recitato in diversi episodi di Supernatural e Harper’s Island; Katherine McNamara ha debuttato nel corso della quarta stagione, ma ha già avuto modo di farsi apprezzare in altri popolari show e serie cinematografiche rivolte ad un pubblico di adolescenti e giovani adulte come Shadowhunters e Maze Runner; Juliana Harkavy è in pianta stabile a Star City dalla quinta stagione, ma ha recitato anche in The Walking Dead e The Last Shift.

Poco è stato svelato riguardo la trama de The Canaries, se non cheracconterà di un gruppo di donne vigilanti che opera nella Star City del futuro, caduta vittima delle rivolte degli abitanti provenienti da The Glades, quartiere della città molto noto ai fan della serie TV dedicata all’Arciere di Smeraldo. Il potenziale show avrà come protagoniste Katherine McNamara nei panni di Mia Smoak, Katie Cassidy come Laurel Lance e Juliana Harkavy nelle vesti di Dinah Drake, un episodio dell’imminente stagione finale di Arrow servirà come backdoor pilot. Greg Berlanti, Sarah Schechter, Beth Schwartz, Marc Guggenheim, Jill Blankenship e Oscar Balderrama saranno tutti produttori esecutivi del progetto, oltre ad aver co-sceneggiato la puntata che potrebbe dare il via allo spin-off. La Berlanti Productions svilupperà la serie in collaborazione con la Warner Bros. Television.

L’ottava ed ultima stagione di Arrow conterà 10 episodi ed andrà in onda in America su The CW a partire da martedì 15 ottobre.