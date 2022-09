Nella cornice del D23 Expo sono stati numerosi gli annunci dedicati all’universo di Star Wars, che hanno svelato il futuro delle serie legata alla galassia lontana, lontana. Tra tutti gli annunci legato al brand, i fan sono rimasti entusiasti nel vedere il ritorno di Din Djarin con la terza stagione di The Mandalorian, ma non è sfuggito come siano nuovamente mancanti dettagli su un eventuale ritorno di Star Was al cinema, un’assenza che è stata ulteriormente aggravata da una notizia delle ultime ore: è stata cancellata la data di uscita di Star Wars: Rogue Squadron dai programmi disneyani.

Disney cancella la data di uscita di Star Wars: Rogue Squadron

Il film affidato a Patty Jenkins da tempo è al centro della curiosità da parte dei fan della saga, che hanno visto questo progetto farsi sempre più nebuloso. Annunciato inizialmente nel 2020, con tanto di un breve video promozionale di presentazione, il nuovo film di Star Wars era previsto per il 2023, ma questa data di uscita da tempo sembrava irreale, considerato che dal momento dell’annuncio di Rogue Squadron non si hanno più avuto notizie sull’evoluzione del progetto, con una totale assenza di aggiornamenti su altri aspetti, come cast e sceneggiatura. Una serie di preoccupanti segnali che sono culminati con il recente annuncio della cancellazione della sua uscita, precedentemente fissata al 23 dicembre 2023.

Va ammesso che questa notizia non ha certo sorpreso i fan del franchise, che dopo aver accettato la totale mancanza di aggiornamenti su Rogue Squadron, ora hanno la certezza che l’attesa per questo film potrebbe essersi definitivamente conclusa, nel peggiore dei modi. Ufficialmente, il progetto non è stato cancellato, ma solo rimandato a data da destinarsi, che solitamente non è comunque un buon segno.

Il film che avrebbe dovuto raccontare le imprese della Rogue Squadron, la formazione d’elite della Flotta Ribelle specializzata in missione ad alto rischio in cui ha militato brevemente anche Luke Skywalker, affronta dunque lo stesso destino di altri progetti di Star Wars pensati per il grande schermo. Nonostante le voci che vedono Taika Waitit e Ryan Johnson al lavoro per creare nuovi capitoli cinematografici della saga, sia al San Diego Comic-Con che al recente D23 Expo, le sole notizie legate al proseguire del franchise si sono dedicate a serie TV e serie di animazione, che arriveranno su Disney Plus.

