Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sui piani cancellati per il DC Universe prima dell’arrivo al comando di James Gunn e Peter Safran, nominati co-CEO della nuova divisione DC Studios. A quanto pare era in lavorazione uno spinoff di The Flash con il Batman di Michael Keaton, ambientato dopo gli eventi del film. Ma non è tutto: il progetto sarebbe dovuto essere un live action di Batman Beyond, celebre serie animata andata in onda in America dal 1999 al 2001.

Cancellato il film su Batman Beyond

A scrivere il film ci avrebbe pensato Christina Hodson, già sceneggiatrice di Birds of Prey (2020). La notizia è stata annunciata sui social da giornalista di The Wrap Umberto Gonzales, mentre Warner non ha nè confermato nè smentito il tutto. I fan del cavaliere oscuro avevano sperato per anni in un progetto su Batman Beyond e la notizia della cancellazione non è stata accolta in maniera positiva. L’idea generale, in attesa di scoprire i piani ufficiali, è che la nuova DC voglia fare tabula rasa con il passato, creando da zero un universo davvero condiviso (lo dimostra la notizia della cancellazione di Wonder Woman 3 e del franchise di Aquaman con Jason Momoa).

La serie di Batman Beyond è ambientata quarant’anni dopo gli eventi di Cavaliere della Notte e vede un giovane Terry McGinnis diventare il nuovo vigilante di Gotham, il tutto sotto l’attenta supervisione di Bruce Wayne. Anche nel film, dunque, il Batman di Keaton avrebbe assunto un ruolo da mentore. Il clamoroso successo della serie animata ha portato alla realizzazione di numerosi fumetti, tra cui una serie regolare lanciata nel 2011.

FYI @TheInSneider, the "solo" Michael Keaton Batman movie you're talking about that Christina Hodson was writing, was in fact the BATMAN BEYOND movie. pic.twitter.com/I1MpKZiJGG — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) December 9, 2022

Come già annunciato in passato Michael Keaton tornerà a vestire i panni di Batman in The Flash, a oltre trent’anni di distanza da Batman Returns di Tim Burton. Ma non sarà l’unico Batman a comparire nel film: ci sarà anche quello di Ben Affleck, introdotto nel 2016 nello SnyderVerse. L’uscita di The Flash nelle sale è fissata al 16 giugno 2023.