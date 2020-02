Cancer Deathmask Myth Cloth EX, in arrivo la versione con colorazione manga

Proseguono gli annunci di Tamashii Nations per la linea Myth Cloth EX che questa volta ci propone una rivisitazione di un Gold Saint, Cancer Deathmask, con la colorazione O.C.E. acronimo di Original Color Edition ovvero la colorazione che ha nel manga originale di Masami Kurumada.

Cancer Deathmask è un personaggio immaginario dell’opera Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, è noto per essere uno dei dodici guerrieri dotati di armatura d’oro, chiamati Gold Saint, la cui armatura deriva proprio dai dodici segni dello zodiaco tradizionale. Cancer Deathmask è per l’appunto il protettore della quarta casa, quella del Cancro ed è famoso per non essere proprio un pezzo di pane, proprio per questo motivo, durante lo scontro con Shiryu del Dragone perderà poco a poco la sua armatura che riconoscerà in Dragone un vero servitore della Dea Athena.

Questa action figure sarà composta da un corpo totalmente articolato sul quale potrà essere montata l’armatura in metallo per formare il cavaliere. Sarà inoltre dotata di alcune parti fisse sulle quali in alternativa si potrà assemblare il totem, ovvero il simbolo della costellazione celeste che rappresenta il personaggio. All’interno della confezione saranno inclusi diversi volti alternativi e parti intercambiabili con i quali potrete scegliere la vostra posa preferita. Questo Myth Cloth EX uscirà sotto forma di edizione limitata ma sarà tuttavia disponibile in italia attraverso il distributore Cosmic Group.

Cancer Deathmask Myth Cloth EX sarà disponibile in Giappone a partire dal mese di Giugno 2020 (in Italia nei mesi successivi) ad un prezzo di 9000Y (circa 75 euro). Un pezzo da collezione che farà felice chi sta ultimando la serie dei cavalieri d’oro in versione manga ma anche chi ama alla follia questo sadico personaggio.