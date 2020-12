Candele profumate: le migliori da regalare a Natale

L’atmosfera natalizia ci sta già invadendo, con le sue luci, i suoi colori, le candele profumate e la corsa ai regali. Ma come possiamo vivere a pieno questa sensazione anche quando siamo in casa? Completando l’atmosfera di festa con le migliori candele natalizie che rallegreranno l’ambiente e lo profumeranno come la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale. E perchè non condividere questa sensazione alle persone a noi più care? D’altronde le candele profumate sono un regalo classico che non passa mai di moda.

Candele profumate a tema natalizio

Yankee Candles

Se siete appassionati di candele profumate non potete perdervi questo classico delle candele natalizie. Con le loro profumazioni che evocano i ricordi felici d’infanzia le candele in giara regalano un lungo bagliore. La nuova collezione Yankee Candle per Natale è ricchissima di idee regalo con confezioni pensate per fare bella figura sotto l’albero. Le candele create apposta per le festività sono pronte a circondarci con profumazioni tipiche del periodo natalizio come quelle speziate, ma anche con sentori di verbena, abete rosso, biscotti natalizi e frutti invernali, per ricreare al meglio un’atmosfera natalizia affascinante e avvolgente.

Candele gioiello

Se oltre a rilassarvi volete anche concedervi uno sfizio, perché non optare per le candele gioiello? Profumatissime candele che, al loro interno nascondono una luccicante sorpresa. Oltre a riempire la stanza con le profumazioni natalizie speziate, ispirate ai dolci tradizionali di questo periodo dell’anno, questa candela vi sorprenderà con le sue gustose note di frutti rossi e un pizzico di arancia. Per i più esigenti esistono anche le versioni vegane, realizzate con cera di soia.

Candele decorative

Se siete amanti delle candele, perché non usarle direttamente come decorazione? Con le loro forme originali o le loro confezioni natalizie queste candele sono ottime per creare un’atmosfera allegra. Immaginate che i vostri addobbi profumino come cedro invernale, deliziosa torta di mele alla cannella, pan di zenzero, biscotti di Babbo Natale, bacche, abaete, ciliegie e altra frutta natalizia o addirittura vin brulè.