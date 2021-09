Caneworld Movieland – The Hollywood Park: Speciale Halloween

Halloween è alle porte e Movieland, il parco a tema hollywoodiano di Canevaworld Resort, si prepara alla notte più spaventosa dell’anno diventando Movieland the Halloween Park! A partire dal 2 ottobre prossimo, e fino al primo novembre, Movieland si colora con tinte horror, trasformandosi completamente grazie ad una moltitudine di scenografie, tra cui le mitiche zucche decorate con le sembianze di famosi personaggi del cinema horror e fantasy e con un’offerta di attrazioni, spettacoli ed animazioni rigorosamente in linea con il periodo, compreso l’Hotel Maledetto dell’efferato serial killer Henry Howard Holmes, una delle novità 2021 di Movieland.

Naturalmente, anche in questa versione di Movieland a tema Halloween, ci sarà sempre spazio anche per le famiglie e i più piccoli, con tutta una serie di attrazioni ed eventi appositamente pensati per loro, quali ad esempio, la Labirinth Experience, il Monster Chef o la Acchiappafantasmi Academy, oltre al tradizionale Dolcetto o Scherzetto.

I più grandi, d’altra parte, potranno godersi tutta una serie di attività ed eventi, tra i quali anche show musicali e performance, come ad esempio Sweet Nightmare, acclamato show vincitore del premio Parksmania Awards 2019 come migliore show indoor che, grazie al suo mix di tematiche che spaziano dal noir, al romanticismo e al thriller, oltre che grazie ai sontuosi costumi, le rinnovate coreografie e un’inedita scena musicale, continuerà ad emozionare e stupire i suoi spettatori, oppure la Walk of Fear, dove i più coraggiosi potranno vedersela con terribili creature nascoste in ogni angolo del parco.

Oltre agli appuntamenti fissi, ad ottobre si potrà anche assistere a eventi unici, come il raduno Steampunk del 10 ottobre, dove gli appassionati di questo filone della narrativa fantastica-fantascientifica, verranno coinvolti dallo staff artistico e prenderanno parte ad alcuni momenti di animazione, oppure Ghostbusters – Day of the Ghosts, il 16 e 17 ottobre quando i fan degli Acchiappafantasmi si danno appuntamento a Movieland per un incontro ravvicinato con alcuni dei personaggi del famoso film (disponibile a questo link Amazon), oppure con la Halloween Special Night, ovviamente il 31 ottobre, grande festa con apertura del parco fino a mezzanotte, per 14 ore ininterrotte di divertimento con tutti gli spettacoli e le attrazioni.