Canon Italia mostruosamente al fianco de “La Famiglia Addams 2”

Il 28 ottobre 2021 è arrivato nelle sale il secondo capitolo dell’animazione più mostruosa di questo Halloween: La Famiglia Addams 2 distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Canon Italia sceglie proprio la famiglia più strana e famosa di tutti i tempi per il lancio da paura di PowerShot PX, il nuovo prodotto Canon che rivoluzionerà il modo di creare i ricordi dei momenti più importanti della nostra vita.

“Il tuo fotografo personale”: dalle feste di compleanno ai primi passi del tuo piccolo, Canon PowerShot PX segue in autonomia l’azione per non rischiare di perdere più un solo istante. Una volta attivata, Canon PowerShot PX può essere collocata in qualsiasi punto della casa per riprendere con estrema naturalezza la quotidianità della vita in famiglia, e risponde ai comandi vocali per un ottimale controllo a distanza.

Grazie al suo design semplice e compatto, Canon PowerShot PX può essere portata ovunque, è dotata di ricarica USB-C e di Wi-Fi integrato per archiviare i migliori ricordi sia su una scheda di memoria che su un album in- Cloud a cui accedere tramite app per iOS e Android.

La fotocamera intelligente con la funzione di riconoscimento facciale utilizza la ricerca automatica del soggetto per inquadrare i volti e catturare momenti che altrimenti andrebbero persi. Inoltre, grazie a un obiettivo pan-tilt-zoom (in grado di controllare a distanza la direzione e lo zoom) con escursione focale di 19-57mm, Canon PowerShot PX offre un ampio campo visivo di 340° in orizzontale e 110° in verticale per seguire l’azione.

Canon PowerShot PX è l’accessorio immancabile per tutte le famiglie, anche le più strane! Ecco perché Canon Italia ha scelto come protagonista della campagna di lancio La Famiglia Addams 2, una delle property animation più amate, per un concept di fortissimo impatto declinato su una campagna media e influencer che coinvolge più community parlando il linguaggio delle famiglie. A comunicare il lancio sarà una campagna multisoggetto con irresistibili claim associati ai character del film e alle specifiche del prodotto per catturare le famiglie italiane in modo originale e divertente.

Il concept creativo e la realizzazione del progetto sono a cura di Wepromo, agenzia di promozione e comunicazione leader nell’entertainment marketing che ha messo a punto una campagna di branded content e influencer marketing per supportare il lancio del prodotto e la release del film.

L’attività è resa possibile grazie alla partnership con Eagle Pictures, distributore italiano de La Famiglia Addams 2, uscito nelle sale giovedì 28 ottobre.

IL FILM

La Famiglia Addams 2, il film d’animazione diretto da Greg Tiernan, sequel de La Famiglia Addams (2019), riporta sul grande schermo la strana e divertente famiglia, creata dell’umorista americano Charles Addams, alle prese con una nuova avventura.

In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l’età dei loro due figli e arrendersi all’idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterà attraverso l’America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa succederà questa volta alla famiglia più spaventosa di tutti i tempi?