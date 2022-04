Dopo gli eventi di Avengers: Endgame e The Falcon and The Winter Soldier, lo Scudo di Steve Rogers è passato nelle mani di Sam Wilson, che da spalla della Sentinella della Libertà come Falcon è infine diventato il nuovo Capitan America. Dopo la serie del Marvel Cinematic Universe, disponibile su Disney+, che ha raccontato l’accettazione di questo ruolo da parte di Sam, i fan erano in attesa di veder il nuovo Cap sul grande schermo. In questi giorni, l’interprete di Sam Wilson, Anthony Mackie, ha svelato quando inzieranno le riprese di Capitan America 4.

Capitan America 4: ecco quando inizieranno le riprese secondo Anthony Mackie

Dopo Captain America – Il Primo Vendicatore, Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, il nuovo capitolo della saga dedicata a Cap vedrà quindi Sam Wilson rendere onore al mito del personaggio. Mackie è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe in Captain America: The Winter Soldier, stringendo una forte amicizia con Rogers, schierandosi al suo fianco anche durante gli eventi di Civil War, che portarono alla frattura degli Avengers. Al momento del ritiro di Chirs Evans dal Marvel Cinematic Universe, la scelta di passare il testimone di Sentinella della Libertà a Falcon era stata accolta inizialmente con sospetto da alcuni fan, nonostante lo spunto fosse preso direttamente dai comics del personaggio, ma The Falcon & the Winter Soldier ha mostrato come Sam Wilson sia stata la scelta giusta.

L’attesa per rivedere ina zione il nuovo Cap è alta, motivo per cui durante i CMT Music Award, durante un’intervista, Anthony Makie ha svelato quando inizieranno le riprese di Capitan America 4. L’attore ha confessato come, anche se non ha ancora iniziata a lavorare a questa produzione, i lavori per Capitan America 4 cominceranno a breve. Mackie attualmente è alle prese con la lavorazione di Twisted Metal, serie tv ispirata a un celebre videogioco.

In Capitan America saranno centrali gli eventi di The Falcon & the Winters Soldier, ed è già stato annunciato che sarà introdotto un nuovo villain. Sarà interessante scoprire se sarà mostrata anche la nuova, criminale vita di Sharon Carter e se i piani della Contessa Valentina Allegra de la Fontaine si riveleranno finalmente.

